KBC 17: 50 लाख के सवाल पर कंटेस्टेंट ने किया क्विट, वास्तुकला से जुड़ा था प्रश्न, क्या आप दे पाएंगे जवाब?
KBC 17: 50 लाख के सवाल पर कंटेस्टेंट ने किया क्विट, वास्तुकला से जुड़ा था प्रश्न, क्या आप दे पाएंगे जवाब?

'कौन बनेगा करोड़पति 17' के 27 अगस्त के एपिसोड में मिथिलेश कुमार हॉट सीट पर नजर आए। बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाले मिथलेश ने अमिताभ बच्चन के सामने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में खुलकर बात की।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 07:53 AM
Kaun Banega Crorepati 17 Update: लोगों को मालामाल करने वाला फेमस क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो के होस्ट अमिताभ बच्चन एक बार फिर से अपने खास अंदाज से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। ऐसे में शो के 26 अगस्त वाला एपिसोड काफी खास रहा। बिग बी के सामने हॉट सीट पर कंटेस्टेंट मिथिलेश कुमार नजर आए थे। बिहार के रहने वाले मिथिलेश ने अपने गेम से सभी को खूब इंप्रेस किया, लेकिन 50 लाख के सवाल पर उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। आइए जानते हैं क्या था वो सवाल?

50 लाख के सवाल पर अटके मिथिलेश

'कौन बनेगा करोड़पति 17' के 27 अगस्त के एपिसोड में मिथिलेश कुमार हॉट सीट पर नजर आए। बिहार के एक छोटे से गांव से आने वाले मिथलेश ने अमिताभ बच्चन के सामने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में खुलकर बात की। शो से वो 25 लाख रुपए की बड़ी धनराशि जीतकर गए हैं, जो उनके और उनके परिवार के लिए एक बड़ी रकम है। लेकिन मिथिलेश 50 लाख के सवाल पर अटक गए और उन्हें शो को क्विट करना पड़ा।

ये था 50 लाख का सवाल

दिल्ली के लाल किले को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट के नाम में कौन सा शहर आता है?

इसके ऑप्शन थे-

A.इस्तानबुल

B. हैरात

c. लाहौर

D. मशहद

इस सवाल के लिए मिथिलेश ने 50-50 लाइफ लाइन को दुना। इसके बावजूद वो काफी कंफ्यूज नजर आए। ऐसे में मिथिलेश ने 25 लाख रुपये की धनराशि जीतकर इस शो को छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन शो के नियमों के अनुसार जाने से पहले पूछे गए सवाल का जवाब देना जरूरी होता है। ऐसे में मिथिलेश ने ऑप्शन c. लाहौर को चुना। ये सुनते ही अमिताभ ने कहा कि ये सही जवाब है। आप 50 लाख रुपए जीत सकते थे, लेकिन अभी भी आपने अच्छा खेला। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

