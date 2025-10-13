KBC 17: अमिताभ से बदतमीजी करने वाला बच्चा नहीं दे पाया 'रामायण' से जुड़े इस सवाल का जवाब, क्या आपको पता है जवाब?

'कौन बनेगा करोड़पति 17' के 'KBC जूनियर' में गुजरात के गांधीनगर का इशित भट्ट हॉट सीट पर बैठे। गेम के शुरुआत से ही इशित जिस तरह से अमिताभ बच्चन से बात कर रहे थे वो खुद भी हैरान थे।

Kaun Banega Crorepati 17: टीवी का फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का हर सीजन काफी सुर्खियों में रहा है। ऐसे में केबीसी का सीजन 17 भी इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। महानायक अमिताभ बच्चन का खास अंदाज इस शो को और भी खास बनता है। यही नहीं, कई कंटेस्टेंट तो पैसों से ज्यादा बिग बी की एक झलक पाने की चाह में आते हैं। ऐसे में 'कौन बनेगा करोड़पति' का खास सेगमेंट 'KBC जूनियर' का हालिया एपिसोड काफी विवादों में रहा। शो पर पहुंचे एक बच्चे ने बिग बी संग बदतमीजी की सारी हदें पार की, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है। यही नहीं, ओवरकॉन्फिडेंस के चलते वो बच्चा पांचवें सवाल पर ही आउट हो गया। आइए बताते हैं कौन था वो सवाल?

बिना ऑप्शन सुने ही दे रहा था जवाब 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के 'KBC जूनियर' में गुजरात के गांधीनगर का इशित भट्ट हॉट सीट पर बैठे। गेम के शुरुआत से ही इशित जिस तरह से अमिताभ बच्चन से बात कर रहे थे वो खुद भी हैरान थे। लेकिन बिग बी ने हंसते हुए बच्चे की सभी हरकत को नजरअंदाज किया। वो बच्चा सवाल पूछते ही बिना ठीक से ऑप्शन सुने ही जल्दबाजी में जवाब देता नजर आए। उसकी यही जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे ले डूबा।

'रामायण' से जुड़ा क्या था सवाल 'KBC जूनियर' में पहुंचे इशित भट्ट 'रामायण' से जुड़े पांचवें सवाल में उलझ गया। इस मुश्किल पल में कंटेस्टेंट को जवाब देने में परेशानी हुई और उन्हें होस्ट अमिताभ बच्चन को गलत जवाब दिया। ये सवाल 25 पॉइंट के लिए था।

सवाल- वाल्मीकि रामायण के प्रथम काण्ड का नाम क्या है? ऑप्शन -

1. बाल काण्ड

2. अयोध्या काण्ड

3. किष्किन्धा काण्ड

4. युद्ध काण्ड

जवाब- बाल काण्ड