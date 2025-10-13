Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKaun Banega Crorepati 17 junior Contestant Who misbehaved with amitabh bachchan Not Given Right Answer About Ramayana in

KBC 17: अमिताभ से बदतमीजी करने वाला बच्चा नहीं दे पाया 'रामायण' से जुड़े इस सवाल का जवाब, क्या आपको पता है जवाब?

'कौन बनेगा करोड़पति 17' के 'KBC जूनियर' में  गुजरात के गांधीनगर का इशित भट्ट  हॉट सीट पर बैठे। गेम के शुरुआत से ही इशित जिस तरह से अमिताभ बच्चन से बात कर रहे थे वो खुद भी हैरान थे।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 04:24 PM
share Share
Follow Us on
KBC 17: अमिताभ से बदतमीजी करने वाला बच्चा नहीं दे पाया 'रामायण' से जुड़े इस सवाल का जवाब, क्या आपको पता है जवाब?

Kaun Banega Crorepati 17: टीवी का फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का हर सीजन काफी सुर्खियों में रहा है। ऐसे में केबीसी का सीजन 17 भी इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। महानायक अमिताभ बच्चन का खास अंदाज इस शो को और भी खास बनता है। यही नहीं, कई कंटेस्टेंट तो पैसों से ज्यादा बिग बी की एक झलक पाने की चाह में आते हैं। ऐसे में 'कौन बनेगा करोड़पति' का खास सेगमेंट 'KBC जूनियर' का हालिया एपिसोड काफी विवादों में रहा। शो पर पहुंचे एक बच्चे ने बिग बी संग बदतमीजी की सारी हदें पार की, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा सातवें आसमान पर है। यही नहीं, ओवरकॉन्फिडेंस के चलते वो बच्चा पांचवें सवाल पर ही आउट हो गया। आइए बताते हैं कौन था वो सवाल?

बिना ऑप्शन सुने ही दे रहा था जवाब

'कौन बनेगा करोड़पति 17' के 'KBC जूनियर' में गुजरात के गांधीनगर का इशित भट्ट हॉट सीट पर बैठे। गेम के शुरुआत से ही इशित जिस तरह से अमिताभ बच्चन से बात कर रहे थे वो खुद भी हैरान थे। लेकिन बिग बी ने हंसते हुए बच्चे की सभी हरकत को नजरअंदाज किया। वो बच्चा सवाल पूछते ही बिना ठीक से ऑप्शन सुने ही जल्दबाजी में जवाब देता नजर आए। उसकी यही जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे ले डूबा।

'रामायण' से जुड़ा क्या था सवाल

'KBC जूनियर' में पहुंचे इशित भट्ट 'रामायण' से जुड़े पांचवें सवाल में उलझ गया। इस मुश्किल पल में कंटेस्टेंट को जवाब देने में परेशानी हुई और उन्हें होस्ट अमिताभ बच्चन को गलत जवाब दिया। ये सवाल 25 पॉइंट के लिए था।

सवाल- वाल्मीकि रामायण के प्रथम काण्ड का नाम क्या है?

ऑप्शन -

1. बाल काण्ड

2. अयोध्या काण्ड

3. किष्किन्धा काण्ड

4. युद्ध काण्ड

जवाब- बाल काण्ड

जानें क्या हुआ था?

दरअसल, हालिया एपिसोड का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें अमिताभ बच्चन मयंक से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है तो इस पर मयंक ने कहा, 'मैं बहुत एक्साइटेड हूं। लेकिन हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आप मुझे गेम के नियम बताने मत बैठ जाना, क्योंकि मुझे के सारे रूल्स के बारे में पता है।' शुरुआत में बिग बी जब बच्चे से सवाल करते हैं तो सवाल पूरा होने से पहले ही जवाब देने लगता है। ऐसे में एक-दो बार खुद महानायक उसकी इस हरकत को नजर अंदाज कर देते हैं। ऐसे में आखिर में उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसे ले डूबता है। पांचवें प्रश्न पर आते ही वो आउट हो जाता है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Kaun Banega Crorepati Amitabh Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।