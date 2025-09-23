KBC17: कंटेस्टेंट ने कहा- जया बच्चन की तारीफ कीजिए, अमिताभ बच्चन बोले- देवीजी हमारे…

Kaun Banega Crorepati 17: ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ के लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट ने शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को टास्क दिया। कहा कि आप अपनी पत्नी जया बच्चन की तारीफ करें।

‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ का लेटेस्ट एपिसोड सुर्खियों में बना हुआ है। शो की शुरुआत पुणे की पल्वी निफाड़कर से हुई। पल्वी 7.5 लाख रुपये की रकम जीतकर गेम से बाहर हो गईं। इसके बाद ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ में हरियाणा की आशा धिरयान ने बाजी मारी। स्टेज पर आते ही आशा ने अमिताभ बच्चन से अपनी दिल की ख्वाहिश जाहिर की कि वह उन्हें पास से देखना चाहती हैं।

यह सुनकर बिग बी हैरान रह गए और तुरंत मजाकिया अंदाज में बोले, आपके पति को अच्छा नहीं लगेगा। इस पर आशा बोलीं, मैंने पहले ही उनकी परमिशन ले ली थी। फिर जैसे ही वह आशा के करीब पहुंचे, पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। बिग बी ने आशा के पति का मंच पर गर्मजोशी से स्वागत किया और उनसे बातचीत शुरू की।

बातचीत के दौरान आशा के पति ने हंसते हुए अपनी पत्नी की सबसे बड़ी खूबी बताई। वह बोले, ये किसी का इंतजार नहीं करती हैं, खुद ही खुद की तारीफ कर लेती हैं। इस पर अमिताभ बच्चन ने मौके को मजेदार बनाते हुए आशा को एक टास्क दिया। उन्होंने कहा, “आपको एक मिनट में अपनी खूबियों की तारीफ करनी है।” आशा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बारे में दिलचस्प बातें गिनानी शुरू कीं। उनकी बातें सुनकर बिग बी ठहाका लगाते हुए बोले, “हमने अपनी पूरी जिंदगी में आपके जैसी महिला नहीं देखी है।”