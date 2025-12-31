Hindustan Hindi News
KBC 17 को मिला दूसरा करोड़पति, नहीं ली एक भी लाइफलाइन, पैसों के साथ मिलीं ये चीजें

KBC 17 को मिला दूसरा करोड़पति, नहीं ली एक भी लाइफलाइन, पैसों के साथ मिलीं ये चीजें

संक्षेप:

Kaun Banega Crorepati 17: ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ को अपना दूसरा करोड़पति मिल गया है। एक करोड़ रुपये जीतने वाले इस शख्स ने एक भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया है।

Dec 31, 2025 06:51 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ के ग्रैंड फिनाले से पहले शो को उनका दूसरा करोड़पति मिल गया है। करोड़पति बनने वाले कंटेस्टेंट का नाम बिप्लब बिस्वास है। एपिसोड की शुरुआत में रांची, झारखंड के रहने वाले बिप्लब बिस्वास ने फास्टेस्ट फिंगर जीता और हॉट सीट हासिल की। फिर उन्होंने बिना लाइफलाइन लिए 10 सवालों के सही जवाब दिए।

अमिताभ बच्चन ने किया इन्वाइट

बिप्लब का खेल देख अमिताभ उनसे इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उन्हें उनके परिवार के साथ अपने घर डिनर पर इन्वाइट किया। इसके बाद समय आया 12,50,000 रुपये के सवाल का। बिप्लब ने ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और सही जवाब दिया।

अमिताभ बच्चन केबीसी

एक करोड़ का सवाल

25,00,000 रुपये के सवाल पर उन्होंने 'संकेत सूचक' और 50 लाख के सवाल पर 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। फिर आया 1 करोड़ रुपये का सवाल। अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा: उस जहाज का नाम क्या था जिसने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस से यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचाया था? बिप्लब ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑप्शन D — Isere को चुना और बताया कि उन्हें जहाज के स्टीयरमैन का नाम भी पता है। ये सुनकर अमिताभ दंग रह गए। उन्होंने बताया कि उनका जवाब सही है और वह एक करोड़ रुपये जीत गए हैं। इसके बाद उन्हें कार दी गई।

विजेता

7 करोड़ का सवाल?

एपिसाेड यहीं पर खत्म हो गया। अब 7 करोड़ रुपये के सवाल के लिए रोलओवर कंटेस्टेंट के तौर पर वह वापस आएंगे।

बिप्लब बिस्वास क्या करते हैं?

बिप्लब सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर हैं और फिलहाल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनात हैं। क्विज शुरू करने से पहले, उन्होंने जंगल के इलाकों में देश की सेवा करते समय सुरक्षाकर्मियों को जिन मुश्किल हालात, बलिदानों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में बताया। उनकी बातों से अमिताभ बच्चन को भी इमोशनल कर दिया।

Kbc Amitabh Bachchan

