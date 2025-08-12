KBC 17: कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया क्यों करना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर, बिग बी से बोलीं- पाकिस्तान…

ऑपरेशन सिंदूर की लीडर्स कौन बनेगा करोड़पति 17 के स्पेशल एपिसोड में अमिताभ बच्चन की मेहमान बनेंगी। प्रोमो में एपिसोड की झलक दिखाई गई है जिसे देखकर दर्शक इमोशनल हो गए हैं।

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 के साथ धमाकेदार वापसी कर चुका है। इंडिपेंडेंस स्पेशल एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर की हीरो कर्लन सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली होंगी। एपिसोड का प्रोमो आ चुका है। चैनल ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी बताती हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा।

जोश में दिखे होस्ट और दर्शक क्लिप में दिखाई दे रहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी बोलती हैं, पाकिस्तान ये करता चला जा रहा है तो जवाब देना बनता था सर। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर प्लान किया गया। इसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली अपना परिचय देती हैं और बताती हैं कि वे तीनों केबीसी के स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड में आएंगी। उनकी एंट्री दिखाई देती है इसमें अमिताभ बच्चन भारत माता की जय का नारा लगता हैं। उनके साथ दर्शक भी जोश में दिखाई देते हैं।

कमेंट सेक्शन में भिड़े भारत-पाक के लोग चैनल ने प्रोमो के साथ मैसेज लिखा है कि इंडिपेंडेंस डे महा उत्सव स्पेशल 15 अगस्त को रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर दिखाया जाएगा। कमेंट सेक्शन में भारत के लोग जय हिंद के नारे लिख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान और इंडिया के दर्शकों में तू-तू-मैं-मैं छिड़ गई है।



