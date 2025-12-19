Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKaun Banega Crorepati 17 Ananya Panday Special Speech For Amitabh Bachchan Says Ye Pure Panday Parivaar Ka Sapna Pura
KBC 17: अनन्या पांडे ने अमिताभ बच्चन के लिए लिखी स्पेशल स्पीच, बोलीं- पूरे पांडे परिवार का...

KBC 17: अनन्या पांडे ने अमिताभ बच्चन के लिए लिखी स्पेशल स्पीच, बोलीं- पूरे पांडे परिवार का...

संक्षेप:

अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति को काफी पसंद किया जाता है। अब हाल ही में शो में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे आए अपनी फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी प्रमोशन के लिए।

Dec 19, 2025 11:28 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन आ रहा है और हाल ही में शो में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे गेस्ट बनकर आए। हॉटसीट पर बैठने के बाद कार्तिक और अनन्या ने अमिताभ बच्चन के साथ खूब बातें की। बिग बी जब अनन्या से पहली बार हॉट सीट पर बैठने का एक्सपीरियंस पूछते हैं तो वह कहती हैं कि उन्होंने जितना सोचा था ये हॉट सीट उससे भी ज्यादा हॉट है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनन्या बोलीं पांडे परिवार का सपना हुआ पूरा

इतना ही नहीं अनन्या यह भी बताती हैं कि उनका पूरा परिवार केबीसी का फैन है। वह बोलीं, जब मेरे नाना-नानी आते हैं दिल्ली से तो स्पेशयली ये रिचुअल है कि हम मंडे से फ्राइडे साथ में बैठकर केबीसी देखते हैं।

बिग बी फिर उन्हें चिढ़ाते हैं कि जब उनके नाना-नानी आते हैं तभी उनका परिवार ये शो देखता है तो अनन्या ने कहा कि नहीं रेगुलर इस शो को देखते हैं।

अनन्या ने आगे कहा, ‘ये मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का कलेक्टिव एक सपना था कि कोई भी एक मेंबर तो केबीसी में जाए।’

अनन्या ने बिग बी के लिए लिखी स्पेशल स्पीच

अनन्या बिग बी से बोलती हैं कि उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल स्पीच लिखी है। वह स्पीच पढ़ती हैं और बोलती हैं कि यह उनका सपना है जो सच हो गया है और यह पूरे पांडे परिवार के लिए बड़ी बाच है।

बिग बी फिर अनन्या और कार्तिक से उनके वर्कआउट और डाइट प्लान के बारे में पूछते हैं। कार्तिक बताते हैं कि बैलेंस बनाने के लिए वह फिल्म के शुरू होने के 1 या 2 महीने पहले वह जंक फूड या कई फूड आइटम्स छोड़ देते हैं। चंदू चैम्पियन के लिए उन्होंने 2 साल तक चीनी छोड़ दी थी। बिग बी इस बात को सुनकर हैरान हो गए। वहीं अनन्या बताती हैं कि वह हफ्ते में सिर्फ एक दिन चीट डे करती हैं और 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती हैं।

ये भी पढ़ें:KBC पर पहुंचे कार्तिक आर्यन ने अमिताभ बच्चन से पूछ लिया जया बच्चन से जुड़ा सवाल

बिग बी दोनों की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कभी ऐसे स्ट्रिक्ट रुटीन फॉलो नहीं किया हो। जब कार्तिक और अनन्या ने उनसे डाइट प्लान के बारे में पूछा तो बिग बी बोले कुछ नहीं सुबह उठते हैं तो घर पर खाते हैं, शूट पर आते हैं फिर खाते हैं, फिर घर जाकर वापस खा-पीकर सो जाते हैं। हमने कभी इतनी परवाह नहीं की की। इस पर कार्तिक बोलते हैं तभी तो आप अमिताभ बच्चन हैं सर।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
ananya panday kartik aaryan Amitabh Bachchan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।