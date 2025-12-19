KBC 17: अनन्या पांडे ने अमिताभ बच्चन के लिए लिखी स्पेशल स्पीच, बोलीं- पूरे पांडे परिवार का...
अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति को काफी पसंद किया जाता है। अब हाल ही में शो में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे आए अपनी फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी प्रमोशन के लिए।
कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन आ रहा है और हाल ही में शो में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे गेस्ट बनकर आए। हॉटसीट पर बैठने के बाद कार्तिक और अनन्या ने अमिताभ बच्चन के साथ खूब बातें की। बिग बी जब अनन्या से पहली बार हॉट सीट पर बैठने का एक्सपीरियंस पूछते हैं तो वह कहती हैं कि उन्होंने जितना सोचा था ये हॉट सीट उससे भी ज्यादा हॉट है।
अनन्या बोलीं पांडे परिवार का सपना हुआ पूरा
इतना ही नहीं अनन्या यह भी बताती हैं कि उनका पूरा परिवार केबीसी का फैन है। वह बोलीं, जब मेरे नाना-नानी आते हैं दिल्ली से तो स्पेशयली ये रिचुअल है कि हम मंडे से फ्राइडे साथ में बैठकर केबीसी देखते हैं।
बिग बी फिर उन्हें चिढ़ाते हैं कि जब उनके नाना-नानी आते हैं तभी उनका परिवार ये शो देखता है तो अनन्या ने कहा कि नहीं रेगुलर इस शो को देखते हैं।
अनन्या ने आगे कहा, ‘ये मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का कलेक्टिव एक सपना था कि कोई भी एक मेंबर तो केबीसी में जाए।’
अनन्या ने बिग बी के लिए लिखी स्पेशल स्पीच
अनन्या बिग बी से बोलती हैं कि उन्होंने उनके लिए एक स्पेशल स्पीच लिखी है। वह स्पीच पढ़ती हैं और बोलती हैं कि यह उनका सपना है जो सच हो गया है और यह पूरे पांडे परिवार के लिए बड़ी बाच है।
बिग बी फिर अनन्या और कार्तिक से उनके वर्कआउट और डाइट प्लान के बारे में पूछते हैं। कार्तिक बताते हैं कि बैलेंस बनाने के लिए वह फिल्म के शुरू होने के 1 या 2 महीने पहले वह जंक फूड या कई फूड आइटम्स छोड़ देते हैं। चंदू चैम्पियन के लिए उन्होंने 2 साल तक चीनी छोड़ दी थी। बिग बी इस बात को सुनकर हैरान हो गए। वहीं अनन्या बताती हैं कि वह हफ्ते में सिर्फ एक दिन चीट डे करती हैं और 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती हैं।
बिग बी दोनों की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कभी ऐसे स्ट्रिक्ट रुटीन फॉलो नहीं किया हो। जब कार्तिक और अनन्या ने उनसे डाइट प्लान के बारे में पूछा तो बिग बी बोले कुछ नहीं सुबह उठते हैं तो घर पर खाते हैं, शूट पर आते हैं फिर खाते हैं, फिर घर जाकर वापस खा-पीकर सो जाते हैं। हमने कभी इतनी परवाह नहीं की की। इस पर कार्तिक बोलते हैं तभी तो आप अमिताभ बच्चन हैं सर।
