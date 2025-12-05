Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीkaun Banega crorepati 17 Amitabh Bachchan tesases Indian women cricket team for junk food
KBC 17: अमिताभ बच्चन ने महिला क्रिकेट टीम कोच से की सिफारिश, बोले-इनको जंक फूड अलाऊ कर दो

KBC 17: अमिताभ बच्चन ने महिला क्रिकेट टीम कोच से की सिफारिश, बोले-इनको जंक फूड अलाऊ कर दो

संक्षेप:

KBC17: कौन बनेगा करोड़पति 17 का लेटेस्ट एपिसोड काफी इंट्रेस्टिंग होगा। इस बार बिग बी की मेहमान बनेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। टीम और होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ मजेदार बातचीत दर्शकों को एंटरटेन करेगी।

Dec 05, 2025 11:54 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कौन बनेगा करोड़पति 17 के लेटेस्ट एपिसोड में इस बार हॉट सीट पर भारत की महिला क्रिकेट टीम होगी। एपिसोड के एक्साइटिंग प्रोमोज आ चुके हैं। इनमें अमिताभ बच्चन की खिलाड़ियों के साथ मजेदार बातचीत दिख रही है। बिग बी टीम से पूछेंगे कि वर्ल्डकप जीतने की खुशी में क्या उन लोगों ने पिज्जा खाकर सेलिब्रेट किया था? साथ ही कोच अमोल से सिफारिश करेंगे कि टीम को जंक खाने की अनुमति दे दें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिग बी ने टीम से किया हंसी-मजाक

केबीसी 17 में अमिताभ बच्चन टीम को जंक फूड को लेकर चिढ़ा रहे थे। इस पर टीम ना बोलती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, जवाब में शेफाली बोलती हैं, 'नहीं सर कोच बोल रहे हैं, कोच से पूछिए।' इस पर स्नेहा राणा बोलती हैं कि टीम खुद कोच को प्रॉपर डायट फॉलो करवाती है। इस पर अमिताभ बच्चन ने पूछा कि क्या हाल ही में जब वर्ल्ड कप में जीत हुई तो टीम ने पिज्जा खाकर सेलिब्रेट किया था?

अमिताभ बच्चन ने की सिफारिश

अमिताभ बच्चन कोच अमोल मुजुमदार से मुखातिब हुए और बोले, 'अब तो ये वर्ल्ड कप जीतकर आए हैं। अब इन्हें जंक फूड अलाऊ कर दो।' लोकिन कोच ने कहा, 'नहीं'। केबीसी के इस एपिसोड में वर्ल्ड कप की विजेता टीम आई थी। एपिसोड शुक्रवार 5 दिसंबर की शाम को टेलीकास्ट होगा। शो में हरमनप्रीत कौर, हरलीन कौर देओल, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा और हेड कोच अमोल मुजुमदार होंगे।

शेफाली ने बताई अपनी जर्नी

बीते महीने टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2025 के दौरान साउथ अफ्रीका को 25 रनों से हराया था। केबीसी के प्रोमोज ने लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। इसमें शेफाली अमिताभ बच्चन से अपनी जर्नी के बारे में बात करती हैं। वह बोलती हैं, उन्होंने खेल की शुरुआत लड़कों के साथ ब्वय अकैडमी में की थी। शेफाली ने बताया कि वह डेब्यू मैच में जीरो पर आउट हो गई थीं। इस पर अमिताभ बच्चन ने हौसला बढ़ाया और बोले, 'इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है। जो इंसान जीरो पाता है वह बाद में हीरो बनता है।'

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Kbc Amitabh Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।