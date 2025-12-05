KBC 17: अमिताभ बच्चन ने महिला क्रिकेट टीम कोच से की सिफारिश, बोले-इनको जंक फूड अलाऊ कर दो

संक्षेप: KBC17: कौन बनेगा करोड़पति 17 का लेटेस्ट एपिसोड काफी इंट्रेस्टिंग होगा। इस बार बिग बी की मेहमान बनेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। टीम और होस्ट अमिताभ बच्चन के साथ मजेदार बातचीत दर्शकों को एंटरटेन करेगी।

कौन बनेगा करोड़पति 17 के लेटेस्ट एपिसोड में इस बार हॉट सीट पर भारत की महिला क्रिकेट टीम होगी। एपिसोड के एक्साइटिंग प्रोमोज आ चुके हैं। इनमें अमिताभ बच्चन की खिलाड़ियों के साथ मजेदार बातचीत दिख रही है। बिग बी टीम से पूछेंगे कि वर्ल्डकप जीतने की खुशी में क्या उन लोगों ने पिज्जा खाकर सेलिब्रेट किया था? साथ ही कोच अमोल से सिफारिश करेंगे कि टीम को जंक खाने की अनुमति दे दें।

बिग बी ने टीम से किया हंसी-मजाक केबीसी 17 में अमिताभ बच्चन टीम को जंक फूड को लेकर चिढ़ा रहे थे। इस पर टीम ना बोलती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, जवाब में शेफाली बोलती हैं, 'नहीं सर कोच बोल रहे हैं, कोच से पूछिए।' इस पर स्नेहा राणा बोलती हैं कि टीम खुद कोच को प्रॉपर डायट फॉलो करवाती है। इस पर अमिताभ बच्चन ने पूछा कि क्या हाल ही में जब वर्ल्ड कप में जीत हुई तो टीम ने पिज्जा खाकर सेलिब्रेट किया था?





अमिताभ बच्चन ने की सिफारिश अमिताभ बच्चन कोच अमोल मुजुमदार से मुखातिब हुए और बोले, 'अब तो ये वर्ल्ड कप जीतकर आए हैं। अब इन्हें जंक फूड अलाऊ कर दो।' लोकिन कोच ने कहा, 'नहीं'। केबीसी के इस एपिसोड में वर्ल्ड कप की विजेता टीम आई थी। एपिसोड शुक्रवार 5 दिसंबर की शाम को टेलीकास्ट होगा। शो में हरमनप्रीत कौर, हरलीन कौर देओल, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा और हेड कोच अमोल मुजुमदार होंगे।