Kaun Banega Crorepati 17 Amitabh Bachchan Recreates Zanjeer Movie Scene With Javed Akhtar In KBC Writer Cuts Cake 'बैठना मत, तुम्हारे बाप का...', 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर जावेद अख्तर के सामने एंग्री मैन बने अमिताभ बच्चन, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKaun Banega Crorepati 17 Amitabh Bachchan Recreates Zanjeer Movie Scene With Javed Akhtar In KBC Writer Cuts Cake

'बैठना मत, तुम्हारे बाप का...', 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर जावेद अख्तर के सामने एंग्री मैन बने अमिताभ बच्चन

Kaun Banega Crorepati 17: 'कौन बनेगा करोड़पति 17' शो पर मशहूर लेखक जावेद अख्तर अपने बेटे फरहान अख्तर के साथ नजर आएंगे। इसका एक प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इस दौरान केबीसी के मंच पर कुछ ऐसा हुआ, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:14 AM
share Share
Follow Us on
'बैठना मत, तुम्हारे बाप का...', 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर जावेद अख्तर के सामने एंग्री मैन बने अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में नजर आ रहे हैं। इस क्विज शो से अब तक कई कंटेस्टेंट मालामाल होकर जा चुके हैं। हर बार की तरह इस बार के 'कौन बनेगा करोड़पति' के इस सीजन को ऑडियंस काफी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में शो का लेटेस्ट एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। 'कौन बनेगा करोड़पति 17' शो पर मशहूर लेखक जावेद अख्तर अपने बेटे फरहान अख्तर के साथ नजर आएंगे। इसका एक प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इस दौरान केबीसी के मंच पर कुछ ऐसा हुआ, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया।

जावेद ने सेलिब्रेट किया बिग बी का बर्थडे

'कौन बनेगा करोड़पति 17' शो का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केबीसी के मंच पर जावेद अख्तर अपने बेटे फरहान अख्तर के साथ अमिताभ बच्चन का बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आए। दरअसल, बिग बी 11 अक्टूबर को 82 साल के पूरे हो जाएंगे। ऐसे में जावेद ने शो पर ही केक काटवाया कर बिग बी का बथेर्ड सेलिब्रेट किया।

अमिताभ ने रीक्रिएट किया 'जंजीर' का सीन

वहीं, ऐसा हो सकता है क्या कि जब अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर एक साथ हो तो कुछ धमाल न हो। 'कौन बनेगा करोड़पति' में जावेद और फरहान की जोड़ी हॉट सीट पर बैठी बिग बी ने दोनों से कई सवाल किए। सामने आए प्रोमो वीडियो में में अमिताभ 'जंजीर' का सीन रीक्रिएट करते दिखे। वो जावेद के सामने कहते हैं, 'जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।' इस प्रोमो को देखकर लोगों को पुराना एंग्री यंग मैन याद आ गया। ये प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Kaun Banega Crorepati Kbc Javed Akhtar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।