'बैठना मत, तुम्हारे बाप का...', 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर जावेद अख्तर के सामने एंग्री मैन बने अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में नजर आ रहे हैं। इस क्विज शो से अब तक कई कंटेस्टेंट मालामाल होकर जा चुके हैं। हर बार की तरह इस बार के 'कौन बनेगा करोड़पति' के इस सीजन को ऑडियंस काफी पसंद कर रहे हैं। ऐसे में शो का लेटेस्ट एपिसोड काफी धमाकेदार रहा। 'कौन बनेगा करोड़पति 17' शो पर मशहूर लेखक जावेद अख्तर अपने बेटे फरहान अख्तर के साथ नजर आएंगे। इसका एक प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इस दौरान केबीसी के मंच पर कुछ ऐसा हुआ, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया।

जावेद ने सेलिब्रेट किया बिग बी का बर्थडे 'कौन बनेगा करोड़पति 17' शो का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केबीसी के मंच पर जावेद अख्तर अपने बेटे फरहान अख्तर के साथ अमिताभ बच्चन का बर्थडे सेलिब्रेट करते नजर आए। दरअसल, बिग बी 11 अक्टूबर को 82 साल के पूरे हो जाएंगे। ऐसे में जावेद ने शो पर ही केक काटवाया कर बिग बी का बथेर्ड सेलिब्रेट किया।