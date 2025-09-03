अमिताभ बच्चन ने बताया घड़ी चोरी होने का किस्सा, बोले- पहले सैलरी से लाए थे, पिता को डिब्बा दिया तो…

केबीसी 17 में अमिताभ बच्चन ने वो वक्त याद किया जब उन्होंने अपनी पहली सैलरी से पिताजी के लिए घड़ी खरीदी थी। जॉब से छुट्टी लेकर पहुंचे और उन्हें बॉक्स पकड़ाया। जब डिब्बा खोला तो वो खाली था।

कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन दर्शकों के साथ मजेदार किस्से साझा करते हैं। सीजन 17 के एक एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने अपनी पहली सैलरी का किस्सा बताया। साथ ही उन्होंने अमिताभ बच्चन से पूछा कि उन्होंने पहली सैलरी का क्या किया था। इस पर बिग बी को पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने बताया कि वह अपने मां-बाप के लिए गिफ्ट लाए थे। पिता के लिए घड़ी थी जो कि चोरी हो गई थी।

मां को दी थी साड़ी कंटेस्टेंट अमेया ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली सैलरी से ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन खरीदी थी। वह अपनी मां की जिंदगी आसान बनाना चाहती थीं और इच्छा थी कि उनकी मां टीवी देख रही हों और उनके कपड़े धुल जाएं। अमेया ने अमिताभ बच्चन से उनकी पहली सैलरी के बारे में पूछा। इस पर अमिताभ बच्चन बोले, 'मैंने सोचा था कि अपनी मां के लिए साड़ी लूंगा और पिता के लिए घड़ी। तब मैं कलकत्ता में काम करता था। जैसे ही मेरी सैलरी आई, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और घर चला गया। मैंने ट्रेन पकड़ी और मैंने मां को साड़ी दी और पिताजी को घड़ी। मैंने सोचा कि जब पिताजी डिब्बा खोलेंगे तो खुश होंगे। उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें घड़ी नहीं थी।'