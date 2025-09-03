kaun Banega crorepati 17 Amitabh Bachchan recalls how his watch got stolen by house help which hi bought for father अमिताभ बच्चन ने बताया घड़ी चोरी होने का किस्सा, बोले- पहले सैलरी से लाए थे, पिता को डिब्बा दिया तो…, Tv Hindi News - Hindustan
केबीसी 17 में अमिताभ बच्चन ने वो वक्त याद किया जब उन्होंने अपनी पहली सैलरी से पिताजी के लिए घड़ी खरीदी थी। जॉब से छुट्टी लेकर पहुंचे और उन्हें बॉक्स पकड़ाया। जब डिब्बा खोला तो वो खाली था।

Wed, 3 Sep 2025
कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन दर्शकों के साथ मजेदार किस्से साझा करते हैं। सीजन 17 के एक एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने अपनी पहली सैलरी का किस्सा बताया। साथ ही उन्होंने अमिताभ बच्चन से पूछा कि उन्होंने पहली सैलरी का क्या किया था। इस पर बिग बी को पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने बताया कि वह अपने मां-बाप के लिए गिफ्ट लाए थे। पिता के लिए घड़ी थी जो कि चोरी हो गई थी।

मां को दी थी साड़ी

कंटेस्टेंट अमेया ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली सैलरी से ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन खरीदी थी। वह अपनी मां की जिंदगी आसान बनाना चाहती थीं और इच्छा थी कि उनकी मां टीवी देख रही हों और उनके कपड़े धुल जाएं। अमेया ने अमिताभ बच्चन से उनकी पहली सैलरी के बारे में पूछा। इस पर अमिताभ बच्चन बोले, 'मैंने सोचा था कि अपनी मां के लिए साड़ी लूंगा और पिता के लिए घड़ी। तब मैं कलकत्ता में काम करता था। जैसे ही मेरी सैलरी आई, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और घर चला गया। मैंने ट्रेन पकड़ी और मैंने मां को साड़ी दी और पिताजी को घड़ी। मैंने सोचा कि जब पिताजी डिब्बा खोलेंगे तो खुश होंगे। उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें घड़ी नहीं थी।'

खुद से किया ये वादा

बिग बी आगे बताते हैं, 'मुझे समझ आया कि मैं एक कमरे में 5-6 लड़कों के साथ रहता था। हाउसहेल्प ने घड़ी चुरा ली थी। मैं बता नहीं सकता कि उस दिन कितना परेशान था। मैंने खुद से वादा किया कि इतनी मेहनत करूंगा ताकि पिताजी को एक नहीं बल्कि 10 घड़ियां लाकर दे सकूं। '

