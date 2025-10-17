'कौन बनेगा करोड़पति 17' के मंच पर पहुंचे ऋषभ शेट्टी, बताया- 'कंतारा' के चलते गांव में कराया बच्चों का एडमिशन

संक्षेप: ऋषभ शेट्टी और चालुवे गौड़ा, अमिताभ बच्चन होस्टेड फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के मंच पर धमाल मचाने पहुंचे। ये दोनों शो के अपकमिंग एपिसोड में नजर आएंगे। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कांतारा को लेकर ऋषभ की तारीफ कर रही है। वहीं, भला बिग बी पीछे कैसे रहते।

ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। ऋषभ की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही है। कमाई के मामले में ये मूवी इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। ऐसे में अब ऋषभ शेट्टी और चालुवे गौड़ा, अमिताभ बच्चन होस्टेड फेमस क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के मंच पर धमाल मचाने पहुंचे। ये दोनों शो के अपकमिंग एपिसोड में नजर आएंगे। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कांतारा को लेकर ऋषभ की तारीफ कर रही है। वहीं, भला बिग बी पीछे कैसे रहते।

अमिताभ ने बांधे ऋषभ की तारीफों के पुल 'कंतारा चैप्टर 1' के निर्माता ऋषभ शेट्टी 'कौन बनेगा करोड़पति 17' में मंच पर पहुंचे। शो के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में दिखाया गया अमिताभ एक तरफ जहां ऋषभ के काम के काम और उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं। वहीं, दूसरी तरफ ऋषभ उन्हें बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने पांच सालों तक किसी तरह से मेहनत की।

इस तरह की फिल्म बनाना बड़ा कठिन काम है सबसे पहले अमिताभ ने हॉट सीट पर ऋषभ शेट्टी का स्वागत करते हैं। वहीं, दर्शकों के बीच बैठे चालुवे का भी अभिनंदन किया। अमिताभ ने कहा, 'ये कोई छोटी बात नहीं है, मान्यवर। इस तरह की फिल्म बनाना और उसे इतना सफल बनाना... ये बड़ा कठिन काम होता है। बड़ी तब नहीं बनती है जब ये लोग सोचते हैं। ये लोग बनाते हैं और बड़ी हो जाती हैं। इस तरह की फिल्म बनाना और इसे इतना सफल बनाना... यह एक मुश्किल काम है।'