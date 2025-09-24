KBC 17: कंटेस्टेंट ने कहा- हमें लगा आप TV के अंदर हैं तो हमने टीवी तोड़ दी, अमिताभ ने किया रिएक्ट

Kaun Banega Crorepati 17: ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ का लेटेस्ट एपिसोड सुर्खियों में है और इसकी वजह गुजरात के सरकारी स्कूल टीचर उर्मिला जेवलिया हैं।

‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ का लेटेस्ट एपिसोड दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प रहा क्योंकि शो के मंच पर अमिताभ बच्चन का मजाकिया अंदाज देखने को मिला। हॉट सीट पर गुजरात के सरकारी स्कूल की शिक्षिका उर्मिला जेवलिया पहुंचीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की उतार-चढ़ाव से भरी कहानी सबके साथ साझा की। इतना ही नहीं, उन्होंने बिग बी से जुड़े किस्से भी शेयर किए।

एपिसोड के दौरान जब पढ़ाई-लिखाई और स्कूल से जुड़ा एक सवाल सामने आया, तो बातचीत मजाक की ओर मुड़ गई। उर्मिला ने अमिताभ बच्चन से कहा कि डस्टर टीचर का सबसे जरूरी हथियार होता है। इस पर बिग बी ने तुरंत मजाकिया लहजे में जवाब दिया कि “उन्हें भी स्कूल के दिनों में दो-तीन बार डस्टर पड़ चुका है।” यह सुनकर सेट पर ठहाकों का माहौल बन गया।

उर्मिला ने आगे बताया कि बचपन में उन्हें सचमुच लगता था कि अमिताभ बच्चन टीवी के अंदर बैठे हैं। इस गलतफहमी की वजह से उन्होंने गुस्से में अपना टीवी ही तोड़ दिया था। यह किस्सा सुनकर बिग बी पहले तो हैरान रह गए और फिर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा— “एक बात बोलूं, बाहर मत बताइएगा...भारत-पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच होता है और पाकिस्तान हार जाता है, तो वहां लोग अपना टीवी तोड़ देते हैं। सही बोल रहा हूं न?” इस पर पूरा सेट हंसी से गूंज उठा।