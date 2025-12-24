नानू और नानी से जुड़े सवाल पर फंसे अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत ने दी पिटवाने वाली सलाह
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा केबीसी 17 में पहुंचे तो अजीब दुविधा में फंस गए। उनसे पूछा गया कि नाना या नानी में किसे ज्यादा प्यार करते हैं। वह जवाब नहीं देना चाह रहे थे फिर जयदीप अहलावत ने उन्हें मजेदार सलाह दी।
अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस 1 जनवरी को रिलीज हो रही है। उनके नाना इस बात से काफी उत्साहित हैं। अगस्त्य फिल्म का प्रमोशन करने नाना अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति 17 पर पहुंचे। साथ में उनकी मां श्वेता और बहन नव्या नवेली नंदा भी थीं। शो के दौरान अगस्त्य से एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसका जवाब उन्होंने देने से पहले वह सोच में पड़ गए। जयदीप अहलावत ने अगस्त्य को पिटाई खाने वाला सजेशन भी दिया।
जब दर्शक के सवाल में फंसे अगस्त्य
केबीसी 17 के एपिसोड का प्रोमो आ चुका है। इसमें दिखाया जाता है कि अगस्त्य से दर्शकों की तरफ से सवाल किया जाता है कि नाना या नानी में से उनका फेवरिट कौन है। इस सवाल पर अगस्त्य फंस जाते हैं। एक दर्शक पूछती है, 'मेरा सवाल अगस्त्य से है... आपका फेवरिट कौन है नाना या नानी ?' इस पर अगस्त्य बोलते हैं, 'मुश्किल है बहुत ये... (कुछ सोचकर) नहीं-नहीं अगला सवाल।'
जयदीप अहलावत ने दिया ये आइडिया
अगस्त्य के ना कहते ही अमिताभ बच्चन बोल पड़ते हैं, 'नहीं-नहीं बोलने दीजिए... हम जानना चाहते हैं।' इस बीच वहां मौजूद जयदीप अहलावत अगस्त्य के मजे लेने लगते हैं। जयदीप बोलते हैं, 'अगर वैनिटी में पिटना है तो नानी का नाम ले लो... और घर में पिटना है तो नानू का नाम ले लो।'
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म
इक्कीस एक बायोग्राफिकल वॉर फिल्म है। यह भारत के सबसे कम उम्र के परम वीर चक्र पाने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है। मूवी में अगस्त्य अरुण का रोल कर रहे हैं और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र अहम रोल में हैं। यह धर्मेंद्र की आखिरी मूवी है।
इमोशनल हैं अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन अगस्त्य की फिल्म इक्कीस की रिलीज को लेकर काफी इमोशनल हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने ब्लॉग में लिखा था, जैसे आज रात वे (सितारे/लोग) उस पल के गवाह बनेंगे जब पोता फिल्म 'IKKIS' में अपनी प्रतिभा दिखाएगा... वो समय, जब उसकी मां श्वेता को प्रसव पीड़ा (लेबर पेन) के दौरान 'ब्रीच कैंडी अस्पताल' ले जाया जा रहा था... उसका जन्म... उसके जन्म के कुछ ही घंटों बाद उसे अपनी गोद में उठाना और इस बात पर चर्चा करना कि क्या उसकी आंखें नीली थीं... उस समय से लेकर जब वह थोड़ा बड़ा हुआ और मेरी बाहों में रहकर मेरी दाढ़ी से खेलने लगा... उसके बड़े होने के सफर तक... और आखिर में उसके एक्टर बनने के अपने फैसले तक।
