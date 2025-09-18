KBC 17: 'देख नहीं पाती लेकिन, बताते हैं कि आप…', दिव्यांग IAS ऑफिसर की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

शो का लेटेस्ट एपिसोड काफी चर्चा में बना हुआ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर हॉट सीट पर दृष्टिबाधित कंटेस्टेंट आयुषी हॉट सीट पर पहुंचीं। अमिताभ ने पूरी गर्मजोशी के साथ आयुषी का स्वागत किया।

Kaun Banega Crorepati 17: अमिताभ बच्चन होस्टेड टीवी का फेमस क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। केबीसी के सीजन 17 ने भी अब तक कई कंटेस्टेंट को मालामाल बना दिया है। इसी बीच अब शो का लेटेस्ट एपिसोड काफी चर्चा में बना हुआ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर हॉट सीट पर दृष्टिबाधित कंटेस्टेंट आयुषी हॉट सीट पर पहुंचीं। अमिताभ ने पूरी गर्मजोशी के साथ आयुषी का स्वागत किया। इस दौरान आयुषी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद शो को होस्ट यानी बिग बी को भी भावुक कर दिया।

परिवार बताता था कि सेट कैसा दिखता है आयुषी ने अमिताभ बच्चन को केबीसी से अपने गहरे जुड़ाव के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी फैमिली उन्हें हमेशा सेट के बारे में बताती थी कि वो कैसा दिखता है। आयुषी ने कहा, 'जब से यह शो शुरू हुआ है, मेरा पूरा परिवार इसे देखता है और मुझे बताता है कि सेट कैसा दिखता है, लाइटिंग कैसी होती है, और आप हर कंटेस्टेंट को कैसे सहज महसूस कराते हैं। मैं अभी बहुत सहज महसूस कर रही हूं। यह शो मेरे लिए एक एहसास है।'