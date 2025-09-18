Kaun Banega Crorepati 17 Amitabh Bachchan Gets emotional after listening Visually impaired IAS officer Feelings For Him KBC 17: 'देख नहीं पाती लेकिन, बताते हैं कि आप…', दिव्यांग IAS ऑफिसर की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKaun Banega Crorepati 17 Amitabh Bachchan Gets emotional after listening Visually impaired IAS officer Feelings For Him

KBC 17: 'देख नहीं पाती लेकिन, बताते हैं कि आप…', दिव्यांग IAS ऑफिसर की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

शो का लेटेस्ट एपिसोड काफी चर्चा में बना हुआ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर हॉट सीट पर दृष्टिबाधित कंटेस्टेंट आयुषी हॉट सीट पर पहुंचीं। अमिताभ ने पूरी गर्मजोशी के साथ आयुषी का स्वागत किया।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 04:39 PM
share Share
Follow Us on
KBC 17: 'देख नहीं पाती लेकिन, बताते हैं कि आप…', दिव्यांग IAS ऑफिसर की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

Kaun Banega Crorepati 17: अमिताभ बच्चन होस्टेड टीवी का फेमस क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। केबीसी के सीजन 17 ने भी अब तक कई कंटेस्टेंट को मालामाल बना दिया है। इसी बीच अब शो का लेटेस्ट एपिसोड काफी चर्चा में बना हुआ। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर हॉट सीट पर दृष्टिबाधित कंटेस्टेंट आयुषी हॉट सीट पर पहुंचीं। अमिताभ ने पूरी गर्मजोशी के साथ आयुषी का स्वागत किया। इस दौरान आयुषी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद शो को होस्ट यानी बिग बी को भी भावुक कर दिया।

परिवार बताता था कि सेट कैसा दिखता है

आयुषी ने अमिताभ बच्चन को केबीसी से अपने गहरे जुड़ाव के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी फैमिली उन्हें हमेशा सेट के बारे में बताती थी कि वो कैसा दिखता है। आयुषी ने कहा, 'जब से यह शो शुरू हुआ है, मेरा पूरा परिवार इसे देखता है और मुझे बताता है कि सेट कैसा दिखता है, लाइटिंग कैसी होती है, और आप हर कंटेस्टेंट को कैसे सहज महसूस कराते हैं। मैं अभी बहुत सहज महसूस कर रही हूं। यह शो मेरे लिए एक एहसास है।'

आयुषी की बात सुन भावुक हुए अमिताभ

आयुषी ने आगे बताया कि भले ही अपनी आंखों से अमिताभ बच्चन को पर्सनली नहीं देख सकती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा बिग बी के आकर्षक रूप और आकर्षक व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता रहा है।आयुषी ने कहा, 'लोग अक्सर मुझे आपके बारे में बताते हैं, आप कितने लंबे हैं, आपके आकर्षक चेहरे-मोहरे और आप कितने सुंदर दिखते हैं।' आयुषी की बातें सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद प्रभावित और भावुक हो उठे। उन्होंने कहा,'हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप आज हमारे साथ हैं।'

Kbc Amitabh Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।