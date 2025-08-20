Kaun Banega Crorepati 17 Aditya Kumar Made History Won 1 Crore to Face 7 Cr Question KBC 17 में आदित्य खेलेंगे 7 करोड़ का सवाल, अमिताभ के शो में रचा जाएगा इतिहास! देखिए प्रोमो, Tv Hindi News - Hindustan
Kaun Banega Crorepati 17: अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का अपकमिंग एपिसोड फुल ऑफ ड्रामा रहने वाला है। आदित्य कुमार सीजन के पहले करोड़पति बनकर उभरेंगे।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 04:17 PM
KBC 17 में आदित्य खेलेंगे 7 करोड़ का सवाल, अमिताभ के शो में रचा जाएगा इतिहास! देखिए प्रोमो

अमिताभ बच्चन होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का 17वां सीजन दर्शकों को जमकर एंटरटेन कर रहा है और अब अपकमिंग एपिसोड में फैंस को इस सीजन का पहला करोड़पति भी मिल जाएगा। उत्तराखंड के आदित्य कुमार ने 17वें सीजन के पहले करोड़पति बनकर इतिहास रच दिया है। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन भी खुशी से झूम उठे और उन्होंने अपनी सीट से उठकर आदित्य कुमार को गले लगा लिया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि आदित्य ने वाकई यह कर दिखाया है।

पहले करोड़पति बने आदित्य

शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है जिसमें आदित्य कुमार को 7 करोड़ रुपये के सवाल का सामना करते हुए दिखाया जाएगा। प्रोमो वीडियो में आदित्य की जिदंगी की कहानी दिखाई गई है कि कैसे वह उत्तराखंड से आते हैं और गुजरात के एक थर्मल पावर प्लांट में पोस्टेड हैं। आदित्य ने बताया कि वह CISF में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात हैं। उन्होंने NSE की परीक्षा में पूरे भारत में 6वीं रैंक हासिल की थी। वीडियो में आदित्य शिक्षा का महत्व समझाते नजर आ रहे हैं और अपनी उपलब्धियों के लिए शिक्षा को ही क्रेडिट देते हैं।

आदित्य ने बताया अपना सफर

'कौन बनेगा करोड़पति' के एपिसोड में आदित्य कुमार ने बताया, "शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी वजह से मैं आज यहां पहुंच सका हूं, और यहां बैठा हुआ हूं। हालांकि यह सफर काफी मुश्किल रहा है, और मुझे याद है कि कैसे मैं एक छोटे से कमरे में रहा, दोस्तों को छोड़कर खुद को एक साल तक एक कमरे में बंद करके पढ़ाई में लगा रहा। इस मेहनत और लगन की वजह से आज मैं यहां तक पहुंच सका हूं।" बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने जब आदित्य की मेहनत के बारे में सुना तो वह भी तारीफ करते नहीं थके।

क्या 7 करोड़ जीत पाएंगे आदित्य?

आदित्य के सामने जब महानायक 7 करोड़ रुपये का सवाल रखते हैं तो वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर आदित्य कुमार कहते हैं कि "रिस्क लेंगे सर।" अमिताभ बच्चन इस मामले की गंभीरता को समझ रहे होंगे और वह भारी आवाज में आदित्य कुमार से कहेंगे कि आखिरी फैसला आपका ही है। तो क्या आदित्य कुमार 7 करोड़ के सवाल पर रिस्क लेकर पहले 7 करोड़ जीतने वाले खिलाड़ी भी बन जाएंगे? इस सवाल का जवाब दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में मिल जाएगा।

Kaun Banega Crorepati

