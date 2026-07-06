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लॉकअप 2 में गंदी गालियां दे रहीं सुनीता आहूजा के सपोर्ट में कश्मीरा, बोलीं- मामी जहन्नुम दिखा दो

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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सुनीता आहूजा लॉकअप में हैं और वहां के खाने से परेशान होकर भड़क गई हैं। वह वापस आना चाहती हैं इस बीच उनकी बहू कश्मीरा शाह ने जोरदार मैसेज लिखा है। उनका कहना है कि परेशान करने वालों को जहन्नुम दिखा दो।

लॉकअप 2 में गंदी गालियां दे रहीं सुनीता आहूजा के सपोर्ट में कश्मीरा, बोलीं- मामी जहन्नुम दिखा दो

गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा लॉकअप 2 में जाकर पछता रही हैं। अब उनके भांजे कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने सपोर्ट में पोस्ट किया है। सुनीता के कई वीडियोज वायरल हैं जिसमें वह मां-बहन की गालियां देती घूम रही हैं। इसमें खाने-पीने से इनमेट्स के बीच तू-तू-मैं-मैं सबसे परेशान हैं। अब कश्मीरा ने लिखा है कि जो परेशान कर रहा है उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दो।

कश्मीरा ने मामी के लिए क्या लिखा?

लॉकअप के लेटेस्ट एपिसोड में सुनीता आहूजा रो पड़ीं। उन्हें ना वहां का खाना भा रहा है ना लो। गोविंदा की वाइफ अपना घर और बच्चा मिस कर रही हैं। अब कश्मीरा शाह ने अपनी मामी सास के सपोर्ट में एक पोस्ट और कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। वह लिखती हैं, 'मजबूत बनिए मामी। आप अकेली नहीं हैं। हम सब आपके साथ हैं। किसी को खुद को नीचा मत दिखाने दो। रील हो या रियल, जैसी हो वैसी रहो और जो भी परेशान कर रहा है उसे उसी भाषा में जवाब दो। उन्हें दिखा दो कि नरक होता क्या है। आपको बचाने के लिए मैं हूं और वादा करती हूं कि मैं किसी को आपको नीचा दिखाने या रुलाने नहीं दूंगी। मैं जानती हूं कि आप उनको सबक सिखा सकती हैं लेकिन चुप हैं क्योंकि आपको घर वापस आना है। मैं तो कहती हूं डटी रहिए और जो भी शो में आपको टॉर्चर कर रहा है उसकी जिंदगी नरक बना दो। आपको प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी।'

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बीते दिनों खत्म हुआ विवाद

कश्मीरा ने लाफ्टर शेफ्स की तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें वह सुनीता को गले लगा रही हैं। इसी शो में उन्होंने माफी मांगकर अपना सालों पुराना विवाद खत्म किया था। कश्मीरा ने सुनीता से नैशनल टीवी पर माफी मांगी थी और माना था कि उन्होंने पास्ट में जो भी किया या कहा वो गलत था। सुनीता ने भी उनको गले लगाकर माफ कर दिया था। दोनों शो में रोए भी थे।

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सुनीता ने दीं मोकर्स को गालियां

लॉकअप में सुनीता खाने पर भड़की हुई हैं। उनके कई वीडियोज वायरल हैं जिनमें वह आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। सातवें दिन जो खाने को भेजा गया, वह उस पर भड़क गई थीं और खाने को मना किया। सुनीता इनमेट्स से बोलीं कि गोविंदा ने शो में जाने के लिए मना किया था। वह जब भी उनकी बात नहीं मानती हैं, पछताना पड़ता है। बाद में रितेश देशमुख आए तो सुनीता उनसे शिकायत करते वक्त रो पड़ी थीं।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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