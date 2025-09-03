गणपति विसर्जन के दौरान लगातार बज रहे ढोल से परेशान हुईं कशिश कपूर, बोलीं- भाई बंद कर दो

Kashish Kapoor: कशिश कपूर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर विनती की है कि गणपति विसर्जन के दौरान कम वॉल्यूम पर गाने बजाएं ताकि दूसरों को परेशानी न हो।

एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस 18’ की कंटेस्टेंट कशिश कपूर ने गणपति विसर्जन के दौरान बज रहे डोल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। कशिश ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि लाउड म्यूजिकी की वजह से उनके सिर में दर्द हो रहा है और उन्हें बहुत दुख हो रहा है।

कशिश ने वीडियो में साफ शब्दों में कहा, “दूसरों को परेशान करके भक्ति कैसे होती है? मैं जानती हूं कि मैं ये बात कह रही हूं तो कुछ धर्म के रक्षक और पूजारी मेरे कमेंट्स पर आकर मुझे गालियां देंगे, लेकिन कृपया मेरी बात समझिए। मैं 20वीं मंजिल पर रहती हूं, घर के सारे खिड़की-दरवाजे बंद हैं, लेकिन जो नीचे शोर हो रहा है, वह मेरे सिर में घुस रहा है।”

उन्होंने आगे कहा कि गणपति विसर्जन का जश्न मनाना अच्छा है, वह खुद भी विसर्जन में गई हैं और इस त्योहार को पसंद करती हैं। लेकिन इतना लाउड म्यूजिक बजाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 15-20 मिनट तक ठीक है, लेकिन साढ़े तीन घंटे से डोल और म्यूजिक की आवाजें आ रही हैं, जो सिर दर्द की वजह बन रही हैं। कशिश ने विनती की कि थोड़ी शांति से और कम वॉल्यूम पर म्यूजिक बजाया जाए।