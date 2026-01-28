करण वाही ने जेनिफर विंगेट संग शादी की खबरों का बताया सच, सुनकर टूट जाएगा फैंस का दिल

संक्षेप: करण वाही और जेनिफर विंगेट 'दिल मिल गए' में भी साथ काम कर चुके हैं। इस शो में जेनिफर ने डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता और करण ने डॉ. सिद्धांत मोदी का रोल प्ले किया था। इस शो के 14 साल बाद दोनों एक बार फिर से साल 2024 में सोनी लिव के वेब शो 'रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी' में भी नजर आ चुके हैं।

छोटे पर्दे की टॉप एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट और करण वाही अपनी शादी को खबर को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। दोनों की शादी को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर कई खबरें सामने आ रही हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि करण और जेनिफर शादी करने जल्द ही शादी करने वाले हैं। ऐसे में अब करण वाही ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए पूरा सच बताया है।

करण ने जेनिफर संग शादी का बताया सच हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, करण वाही से उनकी और जेनिफर विंगेट की शादी खबरों का सच जानने के लिए उनसे संपर्क किया गया। ऐसे में एक्टर ने साफ तौर पर इन खबरों को गलत बताया। उन्होंने इसे पूरी तरह से "फेक न्यूज" कहा। इस खबर के सामने आते ही फैंस का दिल टूट गया है। बता दें कि दोनों ही स्टार्स न सिर्फ पर्दे पर एक साथ काम कर चुके हैं, बल्कि वो एक-दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी हैं।

इस शो में साथ आ चुके नजर करण वाही और जेनिफर विंगेट साल 2007 के पॉपुलर शो 'दिल मिल गए' में भी साथ काम कर चुके हैं। इस शो में जेनिफर ने डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता और करण वाही ने डॉ. सिद्धांत मोदी का रोल प्ले किया था। इस शो के 14 साल बाद दोनों एक बार फिर से साल 2024 में सोनी लिव के वेब शो 'रायसिंघानी वर्सेस रायसिंघानी' में भी नजर आ चुके हैं। इस वेब शो में दोनों के बीच की जबरदस्त केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई थी। शो को भी काफी प्यार मिला। वहीं, जेनिफर और करण पहले से ही एक-दूसरे के अच्छे दोस्त हैं।