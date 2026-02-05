करण पटेल ने अचानक लिया द 50 शो छोड़ने का फैसला, वजह जान हो जाएंगे हैरान!
करण पटेल द 50 शो में बतौर कंटेस्टेंट आए हैं। यह शो काफी विवादों की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बीच अब करण के शो छोड़ने की खबर आ रही है।
द 50 शो इन दिनों काफी चर्चा में है। इस शो में काफी बवाल हो रहे हैं। अब तक शो के 4 एपिसोड्स ही टेलिकास्ट हुए हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि शो के कंटेस्टेंट और एक्टर करण पटेल इस शो को छोड़ने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करण की यूट्यूबर रचित सिंह से लड़ाई हो गई है और इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है।
क्यों करण छोड़ेंगे ये शो
आईवीएम बज की रिपोर्ट के मुताबिक करण पटेल ने शो को छोड़ने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक करण और रचित के बीच हाल ही में बहस हुई और ये बहस बाद में काफी बढ़ गई और इसलिए करण ने अब शो छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि असल में हुआ क्या और डिटेल में इसको लेकर अपडेट नहीं है। इस बड़े क्लैश को लेकर ज्यादा अपडेट नहीं कि आखिर किस एपिसोड में ये हुआ क्योंकि इसे ऑन एयर अभी तक नहीं दिखाया है। ऑडियंस को अभी इंतजार करना पड़ेगा इस एपिसोड के टेलिकास्ट होने पर।
बता दें कि हाल ही में, करण ने दिग्विजय राठी और रजत दलाल के बीच हुई हाथापाई पर आपत्ति जताते हुए कहा था, 'मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकता जहां पर हिंसा हो।'
रजत और दिग्विजय की लड़ाई
रजत और दिग्विजय के मामले के बारे में बता दें कि दिग्विजय ने रजत के ग्रुप को पागलों की टीम कहा था। रजत इस बात को सुनकर खुश नहीं हुए और दिग्विजय से इस बारे में बात की। दिग्विजय बोलते हैं कि उनका जो मन करेगा वही बोलेंगे और करेंगे। इसके बाद मामला बढञता है और रजत, दिग्विजय को थप्पड़ मार देते हैं।
वहीं एक प्रोमो में दिखाया गया कि अरिचित की मैक्सटर्न और सिवेट से लड़ाई हो जाती है।
क्या है शो द 50
शो द 50 की बात करें तो इसमें 50 कंटेस्टेंट्स हैं जिसमें से कुछ टीवी स्टार्स, कुछ सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज हैं। यह शो 50 दिन आएगा। इसमें करण पटेल, दिव्या अग्रवाल, प्रिंस नरूला, उर्वशि ढोलकिया, निक्की तंबोली, फैजल शेख, कृष्णा श्रॉफ, शिव ठाकरे, अर्चना गौतम जैसे पॉपुलर सेलेब्स भी हैं।
