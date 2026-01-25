'द 50' को लेकर बोले करण पटेल, शो में कभी नहीं करेंगे ये काम, कहा- ‘मैं किसी भी कंटेस्टेंट के...’
टीवी स्टार करण पटेल एक जाने माने कलाकार हैं। करण अपने करियर में कई टीवी शोज और रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं। ऐसे में अब करण इन दिनों 'द 50' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस शो को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में इस शो 42 कंटेस्टेंट्स का नाम सामने आ गया है। ये सभी नाम इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। 'द 50' में एंट्री के बीच अब करण पटेल अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आए है। तो चलिए जानते हैं करण पटेल ने इस इंटरव्यू के दौरान क्या-क्या बोला है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है।
'द 50' में 'रेड लाइन' कभी नहीं पार करूंगा
करण पटेल ने हाल ही में Zoom को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान करण से कई सवाल किए गए, जिसका जवाब उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से दिया। इंटरव्यू के दौरान बातचीत में करण ने बताया कि 'द 50' में वे एक 'रेड लाइन' कभी नहीं पार करेंगे। जी हां, एक्टर ने साफ कहा, 'मैं शो के दौरान किसी भी कंटेस्टेंट की पर्सनल लाइफ, उसकी फैमिली या फिर उसके इज्जत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। खेल में मुकाबला ठीक है, लेकिन किसी का कैरेक्टर पर सवाल करना और चरित्र की हत्या करना गलत है।'
ट्रोलर्स को लेकर करण ने कही ये बात
करण से जब ये पूछा गया कि वो ट्रोलिंग और आलोचनाओं का सामना कैसे करते हैं। कैसे इन चीजों को हैंडल करते हैं। इस पर करण ने कहा, 'आलोचना मेरे लिए सीखने का मौका है। मेरा मानना है कि दर्शक ही एक्टर को बनाते हैं। वो अगर मेरे काम की आलोचना करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मैं गलत कर रहा हूं। इसलिए मैं इसे ध्यान में रखकर खुद के काम में सुधार करता हूं। वहीं, अगर आप ट्रोलर्स की बात करें तो उनके लिए बहुत बेरोजगारी है, उनके पास करने को कुछ नहीं होता। ट्रोलर्स तो बस 'टोल' हैं, बस 'r' कम है। टोल पर पैसे दो और निकल जाओ। आप सवाल नहीं करते कि मुझसे चार्ज क्यों लिया गया या मुझे क्यों रोका गया। फीस दो और चले जाओ।'
