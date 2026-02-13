हिंदू एक्टर के हाथ में दिखा अल्लाह के नाम का टैटू, ट्रोलिंग के बीच सामने आया पुराना इंटरव्यू
‘द 50’ के एक एक्टर हैं जिनका टैटू देख लोग भड़क गए हैं। वह हिंदू हैं और उनके हाथ पर उर्दू में ‘अल्लाह’ लिखा हुआ है। ट्रोलिंग के बीच उनका पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है।
‘द 50’ के एक एक्टर हैं जिन्होंने अरबी में अपने हाथ पर ‘अल्लाह’ लिखवाया है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, हम ‘द 50’ के कंटेस्टेंट करण पटेल की बात कर रहे हैं। जब इनका टैटू वायरल हुआ तब इन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। इसी बीच इनका पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वे इन टैटू के पीछे की स्टोरी सुना रहे हैं।
सिर्फ ‘अल्लाह’ नहीं ‘ॐ’ भी बनाया
करण पटेल के हाथ पर सिर्फ ‘अल्लाह’ के नाम का टैटू नहीं है। उनकी कोहनी के पास ‘ॐ’ और ‘क्रॉस’ का भी टैटू है। इतना ही नहीं, इंग्लिश में ‘वन लव’ भी लिखा हुआ है।
एक्टर ने पुराने इंटरव्यू में क्या कहा था?
एक्टर ने अपने पुराने इंटरव्यू में कहा था, 'टैटू ऐसी चीज है जो जिंदगी भर आपके साथ रहता है इसलिए मैंने ये प्रतीक चिन्ह बनवाए हैं क्योंकि मेरा मानना है कि इंसानियत सभी धर्मों से ऊपर है।'
पत्नी ने भी किया था रिएक्ट
वहीं करण पटेल की पत्नी अंकिता भार्गव ने साल 2016 में इंडिया फोरम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, ‘करण टैटू के मामले में बहुत इंपल्सिव हैं। वे सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि भगवान एक है और प्यार सबसे ऊपर है इसलिए उनके हाथों पर ये प्रतीक हैं।’
‘वन लव’ का क्या मतलब?
अंकिता भार्गव ने आगे कहा था, ‘करण अपने हाथ पर मेरा नाम लिखवाना चाहते थे, लेकिन हमारे एक दोस्त ने कहा कि पार्टनर के नाम का टैटू बनवाना अच्छा नहीं होता इसलिए करण ने वहां वन लव लिखवा दिया।’
टैटू देख क्या बोल रहे हैं लोग?
करण के टैटू का फोटो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'ये क्लब भी जाता होगा और बुरी जगहों पर भी जाता होगा। ऐसे टैटू नहीं बनवाना चाहिए।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'टैटू हराम है और उसमें भगवान का नाम भी लिखा है, जो बहुत गलत है। हम टैटू नहीं बनवाते।'
