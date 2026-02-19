बिग बॉस 15 में सलमान से ज्यादा थी करण कुंद्रा की फीस? बोले- हिस्ट्री में किसी कंटेस्टेंट…
टीवी के मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स में से एक करण कुंद्रा ने अपनी बिग बॉस की फीस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने शो करने के लिए मेकर्स से बड़ा अमाउंट मांगा था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कई सालों से शो का ऑफर आ रहा था।
टीवी एक्टर करण कुंद्रा बिग बॉस 15 का हिस्सा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्हें सबसे बड़ा पेचेक किसी और शो से नहीं बल्कि बिग बॉस से मिला था। करण कुंद्रा ने कहा कि उन्होंने जितना अमाउंट मांगा था, उतना अमाउंट तब तक किसी भी कंटेस्टेंट ने नहीं मांगा था। करण ने कहा कि उन्हें काफी सालों से शो के लिए फोन आ रहा था, लेकिन तब वो ये शो नहीं करना चाहते थे।
बिग बॉस से मिला सबसे बड़ा पेचेक
करण कुंद्रा टीवी के सबसे महंगे कंटेस्टेंट्स में से एक माने जाते हैं। अपने सबसे बड़े पेचेक के बारे में बात करते हुए करण कुंद्रा ने लिटल अड्डा कंपनी में कहा, “मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा पेचेक जो था बिग बॉस का ही था।”
पहले बिग बॉस नहीं करना चाहते थे करण कुंद्रा
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें चार-पांच सालों से बिग बॉस का ऑफर आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से वाले नेचर की वजह से वो ये शो करने में हिचक रहे थे। उन्होंने कहा कि वो सही वक्त पर सही जगह पर थे।करण ने कहा कि उन्हें जब ऑफर आया तो उन्होंने एक मोटा अमाउंट मांगा, और वो लोग उतना पैसा देने के लिए तैयार भी हो गए।
करण को मिल रहा था सलमान से ज्यादा पैसा?
करण ने दावा किया, "जो मेन बंदे (बिग बॉस मेकर्स) हैं उन्होंने मुझे बताया था- जितना तूने मांगा है न ये हिस्ट्री में किसी कंटेस्टेंट ने नहीं मांगा है। करण कुंद्रा से मजाक में पछा गया कि क्या सलमान खान से भी ज्यादा पैसे उन्हें मिले थे? इसपर करण कुंद्रा ने कहा- नहीं-नहीं, अपनी औकात के हिसाब से।
करण कुंद्र को एक हफ्ते के मिल रहे थे कितने रुपये?
सियासत की एक रिपोर्ट के मुताबिक, करण कुंद्रा बिग बॉस 15 में हर हफ्ते के हिसाब से 8 लाख रुपये ले रहे थे। करण कुंद्रा बिग बॉस 15 में एक कंटेस्टेंट के तौर पर गए थे। इसके अलावा करण कुंद्रा कई और रियलिटी शोज का हिस्सा रहे हैं जहां वो शो को होस्ट करते नजर आए हैं। करण कुंद्रा इन दिनों रियलिटी शो स्पिल्टिस्विला 16 होस्ट कर रहे हैं।
तेजस्वी प्रकाश थीं बिग बॉस 15 की विनर
करण कुंद्रा बिग बॉस सीजन 15 में ही तेजस्वी प्रकाश से मिले थे। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत उसी घर में हुई थी। तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस 15 की विनर थीं। वहीं, करण कुंद्रा शो के सेकेंड रनर-अप थे।
