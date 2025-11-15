करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की 2026 में होगी शादी? एक्ट्रेस ने दे दिया जवाब

संक्षेप: तेजस्वी प्रकाश ने भारती सिंह के साथ करण कुंद्र संग अपनी रिलेशनशिप को लेकर बात की। भारती सिंह ने दोनों की शादी को लेकर भी सवाल किया। तेजस्वी ने बताया कि वो लोग भी शादी की चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि अब देखिए क्या होता है।

टीवी इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक करण कुंद्र और तेजस्वी प्रकाश काफी वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस अक्सर ये सवाल करते हैं कि वो दोनों शादी कब कर रहे हैं। अब भारती सिंह से खास बातचीत में तेजस्वी प्रकाश ने शादी को लेकर बात की। तेजस्वी प्रकाश से भारती ने पूछा कि क्या वो और करण साल 2026 में शादी करने वाले हैं? आइए जानते हैं इस सवाल के जवाब में क्या बोलीं तेजस्वी प्रकाश।

तेजस्वी की मां ने बेटी को क्या दी थी सलाह भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में तेजस्वी ने शादी को लेकर बात की। तेजस्वी ने बताया कि जब वो बिग बॉस के घर से बाहर आई थीं तो उनकी मां ने कहा था- तुम लोग अभी ही बाहर आए हो, 1 साल एक दूसरे के साथ रहो असली दुनिया में। तेजस्वी ने कहा कि उसके परिवार को कभी भी करण पर संदेह नहीं हुआ। ये उनके अपने नेचर की वजह से था कि उनकी फैमिली पूरी तरह आश्वस्त नहीं होने दिया।

करण के परिवार के बारे में क्या बोलीं तेजस्वी प्रकाश तेजस्वी से पूछा गया कि क्या वो करण की फैमिली को पसंद करती हैं। इसपर तेजस्वी ने कहा कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। हालांकि, दोनों (करण और तेजस्वी) ने कभी एक दूसरे पर एक दूसरे के परिवार को पसंद करने का दबाव नहीं डाला। तेजस्वी ने कहा, “हमारी पहले ही बात हुई थी कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि मुझे तेरे पेरेंट्स पसंद करने ही पड़ेंगे।” तेजस्वी ने कहा कि इस वजह से ही उनकी रिलेशनशिप काफी मजबूत है।