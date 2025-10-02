एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा ने लगाए चीटिंग के आरोप, भड़के करण कुंद्रा; 'ये क्रूर औरतें कुछ भी…'
अनुषा दांडेकर कई बार करण कुंद्रा पर बिना नाम लिए चीटिंग का आरोप लगा चुकी हैं। अब करण कुंद्रा ने उनकी एक्स के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि ये क्रूर एलीट औरतें कुछ भी बोल देती हैं और इसके लिए उनकी तारीफ होती है।
टीवी के दो पॉपुलर चेहरे अनुषा दांडेकर और करण कुंद्रा एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। साल 2020 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। दोनों अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि, कई मौकों पर अनुषा ने करण कुंद्रा का बिना नाम लिए उनपर चीटिंग का आरोप लगाया है। हाल ही में अनुषा का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें अनुषा ने बिना नाम लिए कहा कि वो किसी को डेट कर रही थीं और वो शख्स डेटिंग ऐप के जरिए अलग-अलग लड़कियों के साथ इंटिमेट हो रहा था। लोगों ने गेस किया कि अनुषा करण कुंद्रा के बारे में बात कर रही हैं। अब करण कुंद्रा ने इन आरोपों पर बात की है।
करण ने अनुषा के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
करण कुंद्रा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट लिखा था। हालांकि, इस पोस्ट को करण कुंद्रा ने कुछ वक्त बात डिलीट कर दिया था। bollywoodlife.com के मुताबिक करण ने पोस्ट में लिखा था-"तीन घंटे में 87 आर्टिकल्स और वो किस लिए? एक पॉडकास्ट बेचने के लिए। क्या हमारे देश के युवा लड़के-लड़कियों में ये प्रेरणा भरी जा रही है? क्या ये आपके लिए मनोरंजन है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ये क्रूर एलीट औरतें कुछ भी कह सकती हैं और उनकी सराहना की जाएगी, और मेरे जैसे आदमियों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम छोटे शहरों से आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने प्रियजनों से दूर रहते हैं और कोई भी तब तक आपका सपोर्ट नहीं करता जब तक आपके अंदर से पूरा स्पार्क खत्म न हो जाए।"
सुबह चार बजे लिखा था करण ने पोस्ट
करण ने आगे बताया कि वो सुबह के चार बजे ये पोस्ट लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कोई महिला जिसका कनेक्शन बॉलीवुड के परिवारों से है वो किसी भी आदमी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा सकती है, और कोई उससे सवाल भी नहीं करेगा। उन्होंने इस चीज को व्यवस्थित उत्पीड़न बताया और कहा कि ऐसे झूठे आरोप किसी भी शख्स को अंदर से तोड़ सकते हैं।
तेजस्वी को डेट कर रहे हैं करण कुंद्रा
करण ने कहा कि किसी भी मेहनत करने वाले शख्स को इस तरह बदनाम करना बहुत गलत है। करण कुंद्रा की बात करें तो इस वक्त वो एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश को डेट कर रहे हैं। करण और तेजस्वी की लव स्टोरी बिग बॉस 15 से शुरू हुई थी।
