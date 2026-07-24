करण और तेजस्वी का अंडरवॉटर रोमांस, पानी के नीचे एक्टर ने गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज
करण कुंद्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया व्लॉग पोस्ट किया है। इस व्लॉग में करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश को पानी के नीचे प्रपोज करते नजर आए। फैंस इस प्रपोजल को देख बोले कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टीवी के सबसे क्यूट कपल माने जाते हैं। फैंस बेसब्री से इस कपल की शादी का इंतजार कर रहे हैं। अब करण कुंद्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग पोस्ट किया है। इस व्लॉग में करण कुंद्रा अपनी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश को पानी के नीचे प्रपोज करते नजर आ रहे हैं। फैंस ने दोनों के इस प्रपोजल पर खूब प्यार लुटाया है।
छुट्टियां मनाने मॉरिशस गए थे करण और तेजस्वी
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश छुट्टियां मनाने मॉरिशस गए थे। इसका ट्रेवल ब्लॉग करण कुंद्रा ने अपने यूट्यूब पर शेयर किया है। मॉरिशस में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने स्कूबा डाइविंग की।
करण ने पानी के नीचे किए तेजस्वी को प्रपोज
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने स्कूबा डाइविंग के दौरान पानी के नीचे की दुनिया का वीडियो अपने व्लॉग में शेयर किया। वीडियो में दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा पहले तो हाथों से दिल बनाते हैं। इसके बाद करण कुंद्रा अपने घुटनों पर नीचे जाते हैं और तेजस्वी प्रकाश को प्रपोज करते हैं। क्योंकि कपल पानी के नीचे थे तो वो बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन करण कुंद्रा ने इशारों में तेजस्वी को आई लव यू बोला।
करण और तेजस्वी पर फैंस ने लुटाया प्यार
करण कुंद्रा के इस वीडियो पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक यूजर ने लिखा- भाई प्रपोजल दो बार हो गया, अब शादी कर लो। एक ने लिखा- मैं बस एक चीज का इंतजार कर रही हूं कि जल्दी करण सर और तेजस्वी प्रकाश एक दूसरे से शादी कर लें। मैंन इन दोनों को साथ में खुश देखना चाहती हूं। एक ने लिखा- करण सर आपके व्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप बहुत छोटे व्लॉग बनाते हैं। प्लीज आप अपने और तेजस्वी के बहुत सारे वीडियोज शेयर किया करें।
कब और कहां शुरू हुई थी करण और तेजस्वी की लव स्टोरी
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों के प्यार की शुरुआत बिग बॉस 15 के घर में शुरू हुई थी। शो के दौरान कई बार लोगों ने कहा कि करण और तेजस्वी सिर्फ कैमरों के लिए प्यार करने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन इस कपल ने लोगों की बातों को झूठा साबित कर दिया। तब से अबतक करण और तेजस्वी साथ हैं।
नेटफ्लिक्स के शो पर भी करण ने तेजस्वी को किया था प्रपोज
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने हाल ही में नेटफ्लिक्स के शो देसी ब्लिंग में हिस्सा लिया था। देसी ब्लिंग के लास्ट एपिसोड में करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश को शाही अंदाज में प्रपोज करते नजर आए थे। इस प्रपोजल से पहले शो में तेजस्वी और करण की एक बड़ी लड़ाई हुई थी। तेजस्वी इतना ज्यादा दुखी थीं कि वो दुबई से भारत आने के लिए पैकिंग तक करने लगी थीं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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