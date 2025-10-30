सनी लियोनी के साथ कौन होस्ट करेगा स्प्लिट्सविला का नया सीजन? इन 4 नामों की चर्चा

संक्षेप: एमटीवी का डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला जल्द ही अपने नए सीजन के साथ वापसी करेगा। होस्ट के रूप में सनी लियोनी वापसी करेंगी। सनी लियोनी के साथ मेल होस्ट कौन होगा इसके लिए कई नाम आ सामने आ रहे हैं। हालांकि, किसी भी नाम पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

एमटीवी का डेटिंग रियलिटी शो स्प्लिट्सविला के नए सीजन के ऑडिशन शुरू हो गए हैं। शो जल्द ही अपने नए सीजन के साथ वापसी करेगा। रियलिटी शो की फीमेल होस्ट के रूप में सनी लियोनी वापसी करेंगी। वहीं, मेल होस्ट के लिए कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि, अभी किसी भी नाम पर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

द फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मेल होस्ट के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें करण जौहर, रोहित सराफ, प्रिंस नरूला और रणविजय का नाम सामने आया है। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी मेल होस्ट के नाम की कोई जानकारी नहीं दी गई है। फैंस सामने आए नामों को लेकर काफी उत्साहित हैं।

करण जौहर और रोहित सराफ करण जौहर की बात करें तो उन्हें चैट शो कॉफी विद करण के लिए जाना जाता है। करण जौहर बिग बॉस ओटीटी 1 होस्ट कर चुके हैं। रोहित सराफ की बात करें तो हाल ही में उनकी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज हुई है। इसके अलावा, रोहित सराफ को नेटफ्लिक्स की सीरीज मिसमैच्ड में लीड रोल में देखा गया था।