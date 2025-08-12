उदित नारायण के फैन को किस करने पर कपिल शर्मा ने खींची सिंगर की टांग, बोले- सर तो जादू ही...

कपिल शर्मा के शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में उदित नारायण समेत कई सिंगर्स बतौर गेस्ट बनकर आए। इस दौरान सभी ने कपिल के साथ खूब मस्ती की और वहीं उदित नारायण के फैन को किस करने वाले इंसिडेंट पर भी मजाक बनाया।

कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में इस सीजन में कई सेलेब्स आ चुके हैं। अब अपकमिंग एपिसोड में म्यूजिक इंडस्ट्री के कई पॉपुलर सिंगर्स आने वाले हैं जिसमें विशाल ददलानी, शेखर रवजियानी, शान और नीति मोहन शामिल हैं। सभी साथ में स्वतंत्रा दिवस सेलिब्रेट करेंगे। इस दौरान कपिल, उदित नारायण के किस वाले किस्से पर भी बात करते हैं।

दरअसल, शो में शान अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं विशाल के साथ क्योंकि दोनों ने साथ में डेब्यू किया था। वहीं फिर कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और सुनील ग्रोवर की परफॉर्मेंस सबको हंसा देती है। कपिल फिर उदित के फैन को किस करने वाले किस्से पर उनकी टांग खींचते हैं।

क्या बोले कपिल कपिल बोलते हैं, ‘शान भाई और उदित सर दोनों हंसते-हंसते गाते हैं। दोनों से मिलने फैंस स्टेज तक आते हैं। यह बात अलग है कि शान भाई जादू की झप्पी देते हैं और उदित सर जादू ही कर देते हैं।’

कपिल की इस बात को सुनकर जहां उदित जी शर्मा जाते हैं वहीं बाकी सभी खूब हंसते हैं। फैंस इस एपिसोड को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड बता दें कि शो का लास्ट एपिसोड भाई-बहन स्पेशल था। शो में शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी, हुमा कुरैशी और साकिब सलीम थे। सभी ने कपिल के साथ में खूब मस्ती की।