6 साल की बेटी अनायरा सिखा रही है कपिल शर्मा को इंग्लिश, जन्मदिन पर कॉमेडियन ने शेयर किया खास पोस्ट

कपिल शर्मा ने आज अपनी बेटी के छठे जन्मदिन पर एक खास पोस्ट शेयर किया है। एक्टर ने तस्वीर शेयर कर बताया है कि उनकी 6 साल की बेटी इंग्लिश ठीक करने में उनकी मदद करती हैं। इस पोस्ट पर सेलेब्स ने रिएक्शन दिया है।

Dec 10, 2025 05:55 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
कॉमेडियन से एक्टर बने कपिल शर्मा सोशल मीडिया पर खास एक्टिव नहीं रहते। कम ही मौकों पर उन्हें अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा पोस्ट शेयर करते हुए देखा गया है। कपिल ने इस बार अपनी बेटी को जन्मदिन की बधाई देते हुए पोस्ट शेयर किया है। कपिल ने इस पोस्ट में बताया है कि कैसे वो दुनिया को हंसाते हैं लेकिन उनकी असली हंसी बेटी में हैं। कपिल अपनी 6 साल की बेटी से इंग्लिश भी सीखते हैं।कपिल के इस पोस्ट पर कई सेलेब्रिटीज ने कमेंट किया है।

बेटी से सीखते हैं इंग्लिश

कपिल ने बेटी अनायरा के जन्मदिन पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ”मेरी लाड़ो को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आज 6 साल की हो गई हो। मैं इतने सालों से लोगों को हंसा रहा हूं, लेकिन असली खुशी क्या होती है, ये तुमने ही मुझे महसूस करवाई है। हमारे जीवन में खुशियां और प्यार भरने के लिए शुक्रिया, और मेरी इंग्लिश सुधारने के लिए भी शुक्रिया।”

सेलेब्स ने दी बधाई

कपिल के इस पोस्ट पर अर्चना पूरनसिंह, परमीत सेठी, सुनील शेट्टी, सुनील ग्रोवर और हरभजन सिंह समेत कई सेलेब्रिटीज ने बधाई दी है। वहीं तस्वीर में नजर आ रहे कपिल और अनायरा की तारीफ की है। एक यूजर ने कपिल को खुशकिस्मत बताया, वहीं अन्य ने बेटी की तारीफ करते हुए उन्हें क्यूट बताया। बता दें, कपिल शर्मा साल 2019 में बेटी अनायरा के पिता बने थे। साल 2021 में उनके बेटे त्रिशान का जन्म हुआ था। अब बेटी 6 साल और बेटा 4 साल का हो चुका है।

आ रहा है चौथा सीजन

वर्क फ्रंट की बात करें तो कपिल शर्मा जल्द फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने आज अपने नेटफ्लिक्स शो के चौथे सीजन का प्रोमो शेयर किया है। ये शो नए एपिसोड के साथ 20 दिसंबर से प्रीमियर होगा।

