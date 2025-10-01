धुनुची डांस के लिए ट्रोल हुई कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन वाइफ सुमोना, यूजर्स बोले-पहले सीखो
कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें धुनुची डांस करते देखा गया है। एक्ट्रेस को ट्रोल किया जा रहा है।
कपिल शर्मा के शो में उनकी पत्नी मंजू के किरदार में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती हर साल दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आती हैं। इस बार भी सुमोना दुर्गा मां के दर्शन के लिए सर्बोजनीन दुर्गा पूजा पहुंची। हर साल मुखर्जी परिवार इस दुर्गा पूजा का आयोजन करता है जिसमें आम लोगो के अलावा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी नजर आते हैं। इस बार भी सुमोना पहुंची और अपने धुनुची डांस से सभी को हैरान कर दिया।
सुमोना का धुनुची डांस
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सुमोना धुनुची डांस परफॉर्म कर रही होती हैं तभी वो हादसे का शिकार होने से बाख जाती हैं। सुमाना बंगाली रीति रिवाज के हिसाब से हाथ में धुनुची लेकर डांस कर रही थीं तभी धुनुची से जलती हुई पूजा की सामग्री जमीन पर गिर जाती है। सुमोना का ये वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें ट्रोल भी किया गया है। एक यूजर ने लिखा कि अगर उन्हें ये डांस नहीं आता तो कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर ने उनकी तारीफ की।
मुखर्जी परिवार ने किया आयोजन
ये साल मुखर्जी परिवार के लिए मुश्किलों भरा रहा है। इस साल उन्होंने अपने परिवार के तीन खास सदस्यों को खोया है। इसके बावजूद परिवार ने दुर्गा पूजा का आयोजन किया और एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे। इस दुर्गा पूजा में काजोल अपने दोनों बच्चों के साथ नजर आई थीं। रानी मुखर्जी, जया बच्चन, ट्विंकल खन्ना, शर्लिन चोपड़ा जैसी एक्ट्रेसेज जो माता दुर्गा का आशीर्वाद लेते देखा गया था। कल सिंदूर खेला की रस्म की जाएगी।
