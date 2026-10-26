Bigg Boss 20: इधर काशवी हीरानंदानी ने मांगी माफी, उधर बिग बॉस 20 में लव गिल पर भड़के स्काउट

Bigg Boss 20: इधर काशवी हीरानंदानी ने मांगी माफी, उधर बिग बॉस 20 में लव गिल पर भड़के स्काउट
Bigg Boss 20: काशवी हीरानंदानी ने ट्रोलिंग के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर माफी मांगी है। वहीं ‘बिग बॉस 20’ के नए प्रोमो में स्काउट, लव गिल पर भड़कते नजर आए हैं।
‘बिग बॉस 20’ का लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद लोग काशवी हीरानंदानी को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि काशवी को स्काउट से जवाब मांगना चाहिए था, लव गिल के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। ऐसे में काशवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर माफी मांगी है। वहीं ‘बिग बॉस 20’ के नए प्रोमो में स्काउट और लव लड़ते नजर आ रहे हैं।
मैं अपनी बात बेहतर तरीके से कह सकती थी - काशवी हीरानंदानी
काशवी ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘मेरा इरादा स्काउट से बात करने, उसे उसकी गलतियां बताने और उसे उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराने का था। लेकिन ऐसा करते समय मेरे कुछ शब्दों ने दूसरों को ठेस पहुंचाई। उस समय मैं चाहे जो भी फील कर रही थी, लेकिन किसी और के इरादों या कैरेक्टर पर कमेंट करना मेरा काम नहीं है; मैं अपनी बात बेहतर तरीके से कह सकती थी।’
मुझे और समझदारी से काम लेना चाहिए था - काशवी हीरानंदानी
काशवी ने आगे कहा, ‘मेरा मकसद कभी भी किसी दूसरी महिला के प्रति नफरत फैलाना या किसी को उसे निशाना बनाने के लिए उकसाना नहीं था। मैं समझती हूं कि मेरी बातों का असर होता है, और मेरी बातों को जिस तरह से समझा गया, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। "वह जानती है कि वह क्या कर रही है" या "यह उसकी रणनीति है" जैसे कंटेंट को देखकर मैं इन्फ्लुएंस हो गई थी, लेकिन मुझे और समझदारी से काम लेना चाहिए था।’
मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूं - काशवी हीरानंदानी
काशवी बोलीं, ‘मुझे उसे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। मैं यह बात समझती हूं और जिन लोगों को भी मेरी वजह से दुख पहुंचा है, उनसे मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूं।’
‘बिग बॉस 20’ में हुई लव गिल और स्काउट की लड़ाई
सामने आए प्रोमो में लव गिल, स्काउट पर चिल्लाने लगती हैं। लव कहती हैं, ‘इसकी चुप्पी बाहर लोगों को क्या दिख रही होगी।’ इस पर आम्रपाली दुबे कहती हैं, ‘लोगों को सिर्फ मसाज गलत दिखा है। चुप्पी नहीं गलत दिखी होगी।’ लव, स्काउट से सवाल पूछती हैं, ‘फिर तू क्यों बोलता था कि मैं तुझपर कभी गिवअप नहीं करूंगा?’ स्काउट भड़क जाते हैं। स्काउट कहते हैं, ‘मैं सच कह रहा हूं। मैं सुबह से हर चीज बहुत शांति से हैंडल कर रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से काफी एफर्ट्स डाले हैं। मेरे घर की काफी चीजें उखड़ चुकी हैं। काशवी ने साफ-साफ कहा है कि उसकी फैमिली ये सब देखकर काफी निराश है। अगर तुझे से सब चीजें नहीं समझ आ रही हैं तो मुझे नहीं पता तुझे कैसे समझआऊं।’ लव कहती हैं, ‘मुझे अगर बोला गया कि मैं तुझे फंसा रही हूं तो वहां तुझे कुछ नहीं कहना चाहिए।’ स्काउट बोले, ‘तो मैं सुबह से क्या कर रहा हूं। जो चीजें बोली गई हैं उसपर मैं काम करूंगा। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें