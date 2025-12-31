अभिषेक मल्हान संग सगाई की खबरों पर जिया शंकर ने दिया जवाब, बोलीं-साल 2025 में...

संक्षेप: अभिषेक मल्हान अका फुकरा इंसान का जिया शंकर के साथ नाम काफी जोड़ा जा रहा है और हाल ही में खबर आई कि दोनों सगाई कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने हालांकि इस खबर का सच बताया है।

जिया शंकर को लेकर हाल ही में खबर आई कि वह यूट्यूबर अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान से सगाई करने वाली हैं। इस खबर को सुनकर सब काफी हैरान हो गए थे। हर जगह सिर्फ इनको लेकर चर्चा हो रही थी। अब जिया ने इन खबरों पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस खबर की सच्चाई बताई है।

जिया ने शेयर की मिस्ट्री मैन के साथ फोटो दरअसल, हुआ कुछ यूं कि एक वेबसाइट ने न्यूज बताई कि जिया और अभिषेक सगाई करने वाले हैं, लेकिन एक्ट्रेस ने इन खबरों को गलत बताते हुए अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके साथ एक मिस्ट्री मैन नजर आ रहा है। फोटो में आप देखेंगे कि मिस्ट्री मैन, जिया को किस कर रहा है। हालांकि उन्होंने मिस्ट्री मैन की फोटो को पूरा नहीं दिखाया है और उसमें हार्ट इमोजी पोस्ट किया है।

जिया ने कहा गलत अफवाहों को छोड़ देते हैं इतना ही नहीं, जिया ने इस फोटो को शेयर कर लिखा, ‘गलत अफवाहों को साल 2025 में ही छोड़ देते हैं।’

बिग बॉस ओटीटी 2 में थे दोनों साथ बता दें कि जिया और अभिषेक साथ में बिग बॉस ओटीटी 2 में नजर आए थे। दोनों के बीच के क्लोज बॉन्ड को देखकर लोगों को लगा कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोनों का एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ था जिसके बाद रिलेशनशिप की अफवाहों को और हवा मिल गई। लेकिन जिया ने हमेशा इन खबरों को गलत बताया है।