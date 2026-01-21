आ गईं ‘द 50’ के महल की तस्वीरें, 1 फरवरी से शुरू होगा रिएलिटी शो

संक्षेप: The 50 Pics: जियोहॉटस्टार के नए रिएलिटी शो ‘द 50’ की तस्वीरें आ गई हैं। ‘द 50’ का महल ‘बिग बॉस’ के घर से बहुत अलग है। इसमें दो फ्लोर और 6 बेडरूम्स हैं।

The 50: रिएलिटी शो ‘द 50’ 1 फरवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर शुरू होने वाला है। शो के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, 50 दिनों तक 50 सेलेब्स एक घर के अंदर रहेंगे और टास्क परफॉर्म करेंगे। जब लोगों को शो का कॉन्सेप्ट पता चला तब वे इसे ‘बिग बॉस’ से कम्पेयर करने लगे। हालांकि, सामने आईं तस्वीरों से साफ हो गया है कि ‘द 50’, ‘बिग बॉस’ से बहुत अलग है। आइए आपको भी ‘द 50’ के महल की तस्वीरें दिखाते हैं।

ये ‘द 50’ का महल है। इसमें दो फ्लोर हैं। इसे महल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके हर एक कोने को राजा-महाराजाओं के महल की तरह सजाया गया है। महल को राजस्थानी टच दिया गया है।

‘द 50’ के महल के अंदर 50 लोगों के लिए 6 बेडरूम्स तैयार किए गए हैं। चार बेडरूम्स नीचे हैं और दो बेडरूम्स ऊपर हैं। हर बेडरूम अलग है। कुछ बेडरूम्स में चार बेड्स हैं। वहीं कुछ में छह बेड्स हैं।

‘द 50’ के महल में बहुत सारे सीटिंग एरिया हैं। खास बात ये है कि ये सारे सीटिंग एरिया ओपन हैं। इन सीटिंग एरिया में कंटेस्टेंट्स बैठकर स्ट्रैटजी बना सकते हैं। बता दें, ये खेल रिश्तों का नहीं, स्ट्रेन्थ का है। इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी नहीं दिखानी है, टास्क जीतने हैं।

‘द 50’ के महल में कोई किचन नहीं है। मतलब इस रिएलिटी शो में किचन पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर दी गई तस्वीर में जो आप एरिया देख रहे हैं वो डायनिंग हॉल है। यहीं पर कंटेस्टेंट्स के लिए खाना आएगा।