फराह खान नहीं होस्ट करेंगी शो, क्या होगा लायन का रोल? समझिए ‘द 50’ का पूरा कॉन्सेप्ट

What is The 50?: ‘द 50’ नया रिएलिटी शो है। यही कारण है कि लोगों को अभी तक इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है। आइए आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाते हैं।

Jan 21, 2026 02:25 pm IST
Reality Show ‘The 50’: क्या है ‘द 50’? ये एक रिएलिटी शो है जो 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार पर शुरू होने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट ‘बिग बॉस’ से बहुत अलग है। ये पॉवर, मिस्ट्री और माइंड का गेम है। इसमें कोई होस्ट नहीं हाेगा। कोई तय रूल्स नहीं होंगे। 50 कंटेस्टेंट्स 50 दिनों के लिए एक महल में रहेंगे और उनपर गेम मास्टर लॉयन राज करेगा। उन्हें वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो लॉयन कहेगा।

लॉयन का रोल क्या होगा?

लॉयन 50 कंटेस्टेंट्स पर राज करेगा। लॉयन और कंटेस्टेंट्स के बीच डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी। लॉयन के छह साथी- दो फॉक्स (लोमड़ी), 2 रैबिट (खरगोश) और 2 डॉग्स (कुत्ते) होंगे। लॉयन अपने साथियों की मदद से कंटेस्टेंट्स को टास्क देगा। टास्क के रूल्स लॉयन तय करेगा और लॉयन के कहने पर टास्क के बीच में ही रूल्स बदल जाएंगे।

फराह खान नहीं करेंगी शो को होस्ट

शो काे कोई होस्ट नहीं करेगा। गेम मास्टर लॉयन ही सारे फैसले लेगा। इसमें कंटेस्टेंट्स को अपने फैंस के लिए खेलना होगा। लॉयन द्वारा दिए गए टास्क के मुताबिक, कंटेस्टेंट्स को अपने ग्रुप बदलने होंगे। ये खेल रिश्तों का नहीं, माइंड का होगा।

ये कंटेस्टेंट्स हुए कन्फर्स

रिद्धि डोगरा, उर्वशी ढोलकिया, दुष्यंत कुकरेजा, शाइनी के दोशी, मोनालिसा, विक्रांत सिंह राजपूत, दिव्या अग्रवाल, करण पटेल और फैजल शेख इस शो के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स हैं।

कितने बजे आएगा शो?

‘द 50’ 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस आप 50 दिनों तक रात 9 बजे जियोहॉटस्टार और 10:30 बजे कलर्स पर देख सकेंगे।

