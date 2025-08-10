Jhanak Upcoming Spoiler Alert Rishi Angry Bade Papa Jhanak Gains consciousness Star Plus serial Jhanak Spoiler: क्या कोलकाता वापस जाएगी झनक, क्यों भड़का ऋषि?, Tv Hindi News - Hindustan
Jhanak Upcoming Spoiler Alert Rishi Angry Bade Papa Jhanak Gains consciousness Star Plus serial

Jhanak Spoiler: क्या कोलकाता वापस जाएगी झनक, क्यों भड़का ऋषि?

स्टार प्लस के सीरियल झनक में अब आप देखेंगे कि ऋषि अपने जेठू पर नाराज होगा। वो आरोप लगाएगा कि उनकी वजह से अदिति उससे नाराज हो गई है। ऋषि की बातें सुनकर जेठू भी शांत नहीं बैठेंगे। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 02:02 PM
स्टार प्लस के सीरियल झनक में अबतक आपने देखा कि झनक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। झनक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पराशर और नूतन झनक की तबीयत को लेकर काफी परेशान हैं। इस बीच झनक के मुखिया जी और पुतुल दीदी उससे मिलने पहुंचेंगे। अपने जेठू की इस हरकत पर ऋषि काफी नाराज हो जाता है। वो नहीं चाहता है कि उसके जेठू झनक से मिलने जाएं।

झनक से मिलने पहुंचे उसके मुखिया जी

घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर जेठू और पुतुल झनक से मिलने उसके गांव जाते हैं। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचते हैं, पराशर और नूतन उनसे ऋषि के बारे में सवाल करते हैं। नूतन ऋषि के बारे में सवाल कर रही होती है, तभी ऋषि की बहन उसे समझाती है कि उसके ऋषि की शादी पहले ही तय हो चुकी थी और ऐसे में उसके और झनक में दूरियां होना आम बात है।

झनक वापस जाएगी कोलकाता

नूतन पुतुल की बात को समझती है। वहीं, जेठू फैसला लेते हैं कि वो झनक का पूरा इलाज करवाएंगे। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि झनक के ठीक होने के बाद उसके मुखिया जी उससे कहेंगे कि वो उनके साथ कोलकाता चले। वो झनक की पढ़ाई आगे करवाना चाहते हैं।

ऋषि पर भड़के जेठू

आनेवाले एपिसोड में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऋषि फोन करके अपने बड़े पापा पर चिल्लाता है। वो कहता है कि उनकी वजह से वो अदिति की नजरों में विलेन बन गया है। जिस तरह से ऋषि बात कर रहा होता है, जेठू उसपर भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह वो बात कर रहा है, इससे साफ है कि वो झनक के लायक नहीं है।

Jhanak

