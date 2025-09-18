Jhanak Upcoming Spoiler Alert Nutan Demise Broke Jhanak Rishi to return to help her Jhanak Spoiler: झनक की बिगड़ी तबीयत, क्या अदिति को छोड़ गांव वापस लौटेगा ऋषि?, Tv Hindi News - Hindustan
स्टार प्लस के सीरियल झनक में ऋषि और अदिति के रिश्ते में तनाव आता जा रहा है। झनक के एक्सिडेंट के बाद से ही ऋषि झनक को लेकर चिंतित है। वो उसकी हर तरीके से मदद कर रहा है। इस बात से अदिति काफी नाराज है।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 06:49 PM
स्टार प्लस के सीरियल झनक में अबतक आपने देखा कि नूतन के जाने के बाद से और झनक के एक्सिडेंट के बाद से ऋषि झनक की हर तरह से मदद कर रहा है। वो झनक को उसके गांव छोड़ने भी जाता है। ऋषि की इन हरकतों से अदिति बहुत ज्यादा नाराज है। वो ऋषि से बार-बार पूछ रही है कि वो क्यों झनक के लिए इतना कर रहा है। वहीं, ऋषि कह रहा है कि उसकी वजह से झनक के जीवन में बहुत परेशानियां आई हैं जिस वजह से वो उसकी मदद कर रहा है।

ऋषि से शादी करेगी अदिति

ऋषि की हरकतों से परेशान होकर अदिति ने ऋषि के साथ शादी करने से मना कर दिया था। ऋषि भी इस चीज के लिए मान जाता है। पर दिल्ली से ऋषि की बहन आती है। वो अदिति को अपने साथ उनके घर लेकर जाती है। वहां अदिति कहती है कि उसे ऋषि से शादी करनी है। अदिति का ये फैसला सुनने के बाद पुतुल उससे कहती हैं कि पहले तो उसने शादी के लिए मना कर दिया था।

झनक से फोन ऋषि ने की बात

इधर झनक अपना पेपर लिखने जाती है। पेपर से पहले ऋषि उससे फोन पर बात करता है। वो उससे कहता है कि वो अच्छे से अपना पेपर दे। इस बात पर झनक कहती है कि वो उसकी इतनी चिंता नहीं करे। वो झनक से कहता है कि उसकी आगे की पढ़ाई वो कोलकाता में करवाएगा और उसका खर्च भी उठाएगा।

क्या झनक के पास वापस लौटेगा ऋषि

नूतन के जाने के बाद ऋषि झनक के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऋषि को झनक की चिंता होने लगी है। आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि झनक की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। पराशर झनक की बिगड़ती तबीयत देखकर ऋषि को फोन करता है। उधर ऐसा लग रहा है कि अदिति और ऋषि की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऋषि झनक के लिए वापस उसके गांव जाएगा? क्या अदिति ऋषि से रिश्ता तोड़ देगी।

