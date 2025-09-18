Jhanak Spoiler: झनक की बिगड़ी तबीयत, क्या अदिति को छोड़ गांव वापस लौटेगा ऋषि?

स्टार प्लस के सीरियल झनक में ऋषि और अदिति के रिश्ते में तनाव आता जा रहा है। झनक के एक्सिडेंट के बाद से ही ऋषि झनक को लेकर चिंतित है। वो उसकी हर तरीके से मदद कर रहा है। इस बात से अदिति काफी नाराज है।

स्टार प्लस के सीरियल झनक में अबतक आपने देखा कि नूतन के जाने के बाद से और झनक के एक्सिडेंट के बाद से ऋषि झनक की हर तरह से मदद कर रहा है। वो झनक को उसके गांव छोड़ने भी जाता है। ऋषि की इन हरकतों से अदिति बहुत ज्यादा नाराज है। वो ऋषि से बार-बार पूछ रही है कि वो क्यों झनक के लिए इतना कर रहा है। वहीं, ऋषि कह रहा है कि उसकी वजह से झनक के जीवन में बहुत परेशानियां आई हैं जिस वजह से वो उसकी मदद कर रहा है।

ऋषि से शादी करेगी अदिति ऋषि की हरकतों से परेशान होकर अदिति ने ऋषि के साथ शादी करने से मना कर दिया था। ऋषि भी इस चीज के लिए मान जाता है। पर दिल्ली से ऋषि की बहन आती है। वो अदिति को अपने साथ उनके घर लेकर जाती है। वहां अदिति कहती है कि उसे ऋषि से शादी करनी है। अदिति का ये फैसला सुनने के बाद पुतुल उससे कहती हैं कि पहले तो उसने शादी के लिए मना कर दिया था।

झनक से फोन ऋषि ने की बात इधर झनक अपना पेपर लिखने जाती है। पेपर से पहले ऋषि उससे फोन पर बात करता है। वो उससे कहता है कि वो अच्छे से अपना पेपर दे। इस बात पर झनक कहती है कि वो उसकी इतनी चिंता नहीं करे। वो झनक से कहता है कि उसकी आगे की पढ़ाई वो कोलकाता में करवाएगा और उसका खर्च भी उठाएगा।