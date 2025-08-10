Jhanak Moon Film Debut Punjabi Movie Punjabi Aa Gaye Oye shares video photos and poster 'झनक' की 'मून' का फिल्मी डेब्यू, इस दिन रिलीज होगी ट्विंकल अरोड़ा की फिल्म, Tv Hindi News - Hindustan
'झनक' की 'मून' का फिल्मी डेब्यू, इस दिन रिलीज होगी ट्विंकल अरोड़ा की फिल्म

स्टार प्लस के सीरियल झनक की लीड एक्ट्रेस ट्विंकल अरोड़ा अब जल्द ही फिल्म में नजर आएंगी। झनक में मून का किरदार निभाने वाली ट्विंकल पंजाबी फिल्म से अपना फिल्मी डेब्यू करेंगी। ट्विंकल ने अपनी फिल्म से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 12:09 PM
स्टार प्लस के सीरियल झनक में मून यानी अदिती का किरदार निभाने वाली ट्विंकल अरोड़ा जल्द ही अपना फिल्मी डेब्यू करने वाली हैं। ट्विंकल एक पंजाबी फिल्म से अपना फिल्मी डेब्यू करने वाली हैं। ट्विंकल की ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्विंकल ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। फैंस ट्विंकल की इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं।

29 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

ट्विंकल अरोड़ा जिस फिल्म से फिल्मी डेब्यू करने जा रही हैं उसका नाम है पंजाबी आ गए ओए। ट्विंकल की इस में उनके साथ राजकुमार कंवलजीत सिंह और सिंगगा नजर आएंगे। फिल्म को आदित्य सूद ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 29 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बैकग्राउंड डांसर के तौर पर शुरू किया था करियर

ट्विंकल अरोड़ा के काम की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शूरुआत एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी। इसके बाद उन्हें सीरियल उडारियां से पहचान मिली। ट्विंकल झनक में 20 साल के लीप के बाद का हिस्सा बनी हैं।

स्टार प्लस के सीरियल झनक की बात करें तो इस वक्त सीरियल में ऋषि और मून की रिलेशनशिप में झनक की वजह से दूरी आ गई है। मून को जैसे ही ऋषि की शादी की बात का पता चलता है वो ऋषि से शादी तोड़ देती है और अब ऋषि से बात करने को भी तैयार नहीं है।

Jhanak

