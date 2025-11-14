Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीJhanak Is Krushal Ahuja Dating Hiba Nawab Fans says after his sweet birthday wish calls her truly special
कृषाल ने रूमर्ड गर्लफ्रेंड हिबा को किया बर्थडे विश, वीडियो शेयर कर लिखा- किसी बहुत खास…

कृषाल ने रूमर्ड गर्लफ्रेंड हिबा को किया बर्थडे विश, वीडियो शेयर कर लिखा- किसी बहुत खास…

संक्षेप: स्टार प्लस के सीरियल झनक में अनिरुद्ध का किरदार (लीप से पहले) निभाने वाले कृषाल आहूजा ने झनक (लीप से पहले) यानी हिबा नवाब को बर्थ डे विश किया है। कृषाल ने हिबा को स्पेशल बताया है। फैंस अक्सर दोनों के नाम को साथ में जोड़ते हैं।   

Fri, 14 Nov 2025 07:15 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टार प्लस के सीरियल झनक में अनिरुद्ध (लीप से पहले) का किरदार निभाने वाले कृषाल आहूजा ने अपनी एक्स को-स्टार हिबा नवाब (झनक) के लिए अपने इंस्टाग्राम पर बर्थ डे स्टोरी पोस्ट की है। ये बर्थ स्टोरी देख फैंस काफी उत्साहित है। फैंस का उत्साह इस चीज के लिए भी है क्योंकि कुछ वक्त पहले कृषाल ने हिबा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था। फैंस को कृषाल और हिबा की ऑनस्क्रीन जोड़ी बहुत पसंद थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कृषाल ने आहूजा को किया बर्थ डे विश

कृषाल ने हिबा नवाब का एक केक काटते हुए वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के साथ कृषाल ने कैप्शन लिखा- टैलेंट और किसी बहुत खास को हैप्पी बर्थ डे। फैंस के लिए ये स्टोरी इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ वक्त पहले कृषाल ने हिबा को इंस्टा से अनफॉलो कर दिया था। अब फैंस इस चीज को लेकर खुश हैं कि कृषाल हिबा को फिर से फॉलो कर रहे हैं।

हिबा को कृषाल ने किया था अनफॉलो

हिबा और कृषाल की डेटिंग की चर्चा अक्सर फैंस करते थे। indiaforums.com की मानें तो कुछ वक्त पहले कृषाल ने फैंस से ऐसा नहीं करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि रील लाइफ केमेस्ट्री हमेशा रियल लाइफ इक्वेशन को नहीं दिखाती है। बता दें, हिबा नवाब और कृषाल आहूजा कई बार एक दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर किया करते थे। कृषाल ने जब हिबा को अनफॉलो किया था तो फैंस का मानना था कि हिबा और कृषाल का ब्रेकअप हो गया है।

कृषाल का पोस्ट

हालांकि, हिबा या कृषाल ने कभी एक दूसरे को डेट करने की बात कंफर्म नहीं की। लीप से पहले हिबा और कृषाल झनक सीरियल का हिस्सा थे। दोनों टीवी की सबसे पॉपुलर और पसंद की जाने वाली जोड़ी थी। कृषाल इन दिनों कलर्स टीवी के शो बिंगी में लीड रोल में नजर आ रहे हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Jhanak

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।