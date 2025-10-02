Jhanak Arjit Taneja Exit shocks fans is he male lead ekta kapoor naagin 7 अर्जित तनेजा के हाथ लगा बड़ा शो? ‘झनक’ से क्यों अचानक ली एग्जिट, Tv Hindi News - Hindustan
अर्जित तनेजा के हाथ लगा बड़ा शो? ‘झनक’ से क्यों अचानक ली एग्जिट

स्टार प्लस के सीरियल झनक में ऋषि का किरदार निभा रहे अर्जित तनेजा की अचानक एग्जिट से फैंस काफी हैरान थे। कहा जा रहा है कि अर्जित तनेजा ने कलर्स के इस शो के लिए झनक को अलविदा कहा है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 06:19 AM
स्टार प्लस के सीरियल झनक में ऋषि का किरदार निभा रहे एक्टर अर्जित तनेजा ने शो को अलविदा कह दिया है। उनकी जगह अब एक नया चेहरा नजर आ रहा है। अर्जित तनेजा की अचानक एग्जिट से शो और एक्टर के फैंस काफी परेशान थे। कहा जा रहा है कि अर्जित तनेजा ने झनक को अलविदा कलर्स के एक शो की वजह से कहा है। अर्जित तनेजा एकता कपूर के शो नागिन 7 में लीड रोल में नजर आ सकते हैं।

इसलिए अर्जित ने छोड़ा झनक

गॉसिप्स टीवी के मुताबिक, अर्जित तनेजा को नागिन 7 में लीड रोल निभाते देखा जा सकता है। इस खबर से अर्जित के फैंस काफी उत्साहित हैं। हालांकि, शो की तरफ से अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है।

इन नामों पर भी हो रहा विचार

एकता कपूर के सीरियल की फीमेल लीड की बात करें तो बिग बॉस 16 का हिस्सा रहीं प्रियंका चाहर चौधरी फीमेल लीड निभा सकती हैं। एकता कपूर का नागिन सीरियल टीवी का एक सफल शो रहा है। मेल लीड की बात करें तो खबरें ये भी हैं कि अर्जित के अलावा नमिक पॉल और पारस कलनावत के नामों पर भी विचार हो रहा है। बता दें, अर्जित तनेजा नागिन 5 और 6 में कैमियो कर चुके हैं।

नागिन 7 की बात करें तो इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक शो कब से शुरू होगा, कितने बजे शुरू होगा इन सब की कोई जानकारी नहीं दी है।

