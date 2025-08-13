जेनिफर मिस्त्री का दावा, TMKOC के दिलीप जोशी ने पकड़ लिया था असित मोदी का कॉलर

जेनिफर मिस्त्री का दावा, TMKOC के दिलीप जोशी ने पकड़ लिया था असित मोदी का कॉलर
जेनिफर मिस्त्री ने दावा किया है कि सेट पर दिलीप जोशी और असित मोदी के बीच लड़ाई हुई थी। बता इतनी बढ़ गई थी कि दिलीप जोशी ने असित मोदी का कॉलर पकड़ लिया था।
टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में मिसेज सोढ़ी का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसिवाल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि शो के सेट पर अभिनेता दिलीप जोशी और निर्माता असित मोदी के बीच बहस हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि दिलीप जोशी ने गुस्से में असित मोदी का कॉलर पकड़ लिया था।
जेनिफर ने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में इस बात का दावा किया है कि दिलीज जोशी और असित मोदी के बीच सेट पर जोरदार झड़प हो गई थी। उन्होंने कहा, "हांगकांग में बहुत गंदी लड़ी हुई थी। पब्लिक के बीच में चिल्ला रहे थे। दिलीप जी ने असित जी के कॉलर पकड़ लिया थी। बहुत गर्मागरती हो गई थी। एक टाइम तो एक्सट्रीम हो गया था। मतलब सब परेशान हो गए थे के भाई तुम प्रोड्यूसर हो, तुम बार-बार क्या करते हो? दिलीप जी और असित जी की किसी चीज पर बहस हो गई थी।”
इससे पहले भी दिलीज जोशी और असित मोदी की लड़ाई की खबरें आई थीं। तब दिलीप जोशी ने इन्हें अफवाह बताया था। उन्होंने टाइम्स नाउ को दिए बयान में कहा था, “मैं बस इन सभी अफवाहों पर सफाई देना चाहता हूं। मीडिया में मेरे और असित भाई के बारे में कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो पूरी तरह से झूठी हैं और ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो मेरे और मेरे लाखों प्रशंसकों के लिए बहुत मायने रखता है और जब लोग बेबुनियाद अफवाहें फैलाते हैं, तो इससे न सिर्फ हमें बल्कि हमारे वफादार दर्शकों को भी ठेस पहुंचती है।”
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।