जेनिफर मिस्त्री का दावा, TMKOC के दिलीप जोशी ने पकड़ लिया था असित मोदी का कॉलर

जेनिफर मिस्त्री ने दावा किया है कि सेट पर दिलीप जोशी और असित मोदी के बीच लड़ाई हुई थी। बता इतनी बढ़ गई थी कि दिलीप जोशी ने असित मोदी का कॉलर पकड़ लिया था।

टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में मिसेज सोढ़ी का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसिवाल ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि शो के सेट पर अभिनेता दिलीप जोशी और निर्माता असित मोदी के बीच बहस हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि दिलीप जोशी ने गुस्से में असित मोदी का कॉलर पकड़ लिया था।

जेनिफर ने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में इस बात का दावा किया है कि दिलीज जोशी और असित मोदी के बीच सेट पर जोरदार झड़प हो गई थी। उन्होंने कहा, "हांगकांग में बहुत गंदी लड़ी हुई थी। पब्लिक के बीच में चिल्ला रहे थे। दिलीप जी ने असित जी के कॉलर पकड़ लिया थी। बहुत गर्मागरती हो गई थी। एक टाइम तो एक्सट्रीम हो गया था। मतलब सब परेशान हो गए थे के भाई तुम प्रोड्यूसर हो, तुम बार-बार क्या करते हो? दिलीप जी और असित जी की किसी चीज पर बहस हो गई थी।”