जैस्मिन भसीन को होटल के कमरे में लॉक कर डायरेक्टर ने की थी बदतमीजी की कोशिश, एक्ट्रेस ने ऐसे बचाई जान

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने हाल में अपना इ बुरे अनुभव के बारे में बात कि एक्ट्रेस ने बताया कि होटल के बंद कमरे में एक डायरेक्टर ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी।

टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन को नागिन, दिल से दिल तक और बिग बॉस जैसे शोज में खूब पसंद किया गया। एक विज्ञापन से मशहूर हुई एक्ट्रेस अब पंजाबी फिल्मों में भी एक्टिव हैं। लेकिन क्या आप जानते अपने करियर की शुरुआत में ही जैस्मिन एक ऐसी घटना का शिकार हुई जिसे वो आज तक नहीं भुला पाई। हाल में एक्ट्रेस ने एक डायरेक्टर की होटल के बंद कमरे में की गई बदतमीजी के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने बताया वो फिर कभी किसी होटल रूम में ऑडियंस देने नहीं गईं।

ऑडियंस जैस्मिन ने बताया कि एक बार ऑडिशन के लिए उन्हें जुहू के एक होटल में बुलाया गया था। वहां लॉबी में कई लड़कियां और एक्ट्रेसेस बैठी थीं। कई कोऑर्डिनेटर्स भी मौजूद थे। जब उनकी बारी आई, तो उन्होंने देखा कि कमरे में एक शख्स शराब पी रहा था और उन्हें सीन करने को कह रहा था। यहां तक कि कोऑर्डिनेटर भी कमरे से बाहर चला गया।

डायरेक्टर की बदतमीजी उन्होंने कहा, “पहले तो मैं डर गई। फिर उसने कहा कि ये सीन अभी करना होगा। मैंने कहा कि सर, मैं तैयार होकर कल आऊंगी। लेकिन उसने जोर दिया कि अभी करना है। सीन था ‘तुम्हारा लवर जा रहा है, उसे रोकना है’। मैंने एक्ट किया, तो उसने कहा, ‘ऐसे नहीं’। फिर उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कुछ और करने की कोशिश की।” जैस्मिन ने कहा कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और वहां से भाग निकलीं। उस दिन उन्होंने फैसला किया कि जिंदगी में कभी भी होटल रूम में मीटिंग नहीं करेंगी।