प्लास्टिक सर्जरी के दावों पर भड़कीं जैस्मिन भसीन, बोलीं- मेरा चेहरा कोई...
जैस्मिन भसीन की कुछ फोटोज पर लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए कि एक्ट्रेस को क्लीयर करना पड़ा है कि उन्होंने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है।
जैस्मिन भसीन अपनी कुछ फोटोज को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आई हुई हैं। दरअसल, जैस्मिन ने अपनी कुछ फोटोज शेयर की थीं जिसमें उनके लुक को लेकर लोग कमेंट कर रहे थे कि उन्होंने बोटॉक्स, फिलर्स करवाए हैं। अब जैस्मिन ने इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लुक्स का सच बताया है। जैस्मिन ने बताया कि क्यों उनका चेहरा अलग दिख रहा है।
जैस्मिन ने क्या कहा
जैस्मिन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'तो जब भी मेरा चेहरा थोड़ा अलग दिखता है तो मेरी नई प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। दोस्तों रिलैक्स...मैंने हाल ही में ट्रैवल किया और नींद पूरी नहीं हुई है। मैं अलग-अलग मेकअप आर्टिस्ट के साथ काम करती हूं। मेरा साइनस भी बढ़ गया था। मैं थक गई थी। मैंने स्ट्रेन्थ ट्रेनिंग भी शुरू की है और थोड़ा वजन भी बढ़ गया है। मेरा चेहरा परमानेंट इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं है।'
जैस्मिन बोलीं- सर्जरी के लिए टाइम चाहिए
जैस्मिन ने आगे लिखा, ‘कभी चेहरा पतला दिखता है तो कभी मोटा। कभी चेहरा थोड़ा थका रहता है तो कभी मेकअप खुद लड़ रहा होता है। रही बात प्लास्टिक सर्जरी की तो यार प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए टाइम चाहिए।’
हमेशा परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं
जैस्मिन ने फिर लिखा, 'मैं यार खून, मास, हड्डियों की बनी हूं। मुझे अलाओ है हर वक्त अलग दिखने की। सच कहूं तो मुझे अपने चेहरे, अपनी बॉडी और खुद से बहुत प्यार है। मुझे हमेशा परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं है। प्लीज इस इंसान को सांस लेने दो।'
जैस्मिन के बारे में बता दें कि वह पहले टीवी एक्ट्रेस थीं, लेकिन अब पंजाबी फिल्मों में भी काम कर रही हैं। लास्ट वह पंजाबी फिल्म जुदा में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके साथ गुलाब सिद्धू लीड रोल में थे। फिल्म एक लव स्टोरी थी। वहीं टीवी शोज की बात करें तो वह लास्ट रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 15 में नजर आई थीं।
अब जैस्मिन पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टिये में नजर आई थीं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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