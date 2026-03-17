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जन्नत जुबैर रहमानी कैसी बनीं इतनी फेमस? 24 साल की उम्र में शाहरुख खान को दी मात

Mar 17, 2026 11:36 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Jannat Zubair Rahmani: 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' में अपनी कुकिंग स्किल्स से लोगों का दिल जीत रही हैं जन्नत जुबैर इस वक्त चर्चा में बनी हुई हैं। आइए आपको बताते हैं कि 24 साल की ये एक्ट्रेस क्या करती हैं और इतनी फेमस क्यों हैं।

जन्नत जुबैर रहमानी कैसी बनीं इतनी फेमस? 24 साल की उम्र में शाहरुख खान को दी मात

जन्नत जुबैर रहमानी और उनके छोटे भाई अयान जुब्बैर रहमानी पर हाल ही में हुए हमले की वजह से लोग एक्ट्रेस के बारे में गूगल पर सर्च कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सर्च ये किया जा रहा है कि आखिरी 24 साल की जन्नत जुबैर इतनी फेमस कैसे हैं। आइए हम आपको बताते हैं। जन्नत जुबैर एक्ट्रेस हैं, कॉन्टेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वह पिछले 16 साल से लगातार काम कर रही हैं।

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चाइल्ड आर्टिस्ट

जन्नत ने साल 2009 में आए सीरियल 'दिल मिल गए' से डेब्यू किया था। हालांकि, उन्हें पहचान टीवी सीरियल ‘फुलवा’ (2011) से मिली है। इस रोल के लिए, उन्होंने 'बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट' का इंडियन टेली अवाॅर्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने साल 2017 में आए रोमांटिक शो 'तू आशिकी' में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया था।

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बॉलीवुड डेब्यू

साल 2018 में, उन्होंने फिल्म ‘हिचकी’ से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ काम किया था।

कॉन्टेंट क्रिएटर

एक्टिंग के साथ-साथ जन्नत ने कॉन्टेंट बनाना शुरू किया। भारत में TikTok बैन होने से पहले, वह इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वालीं क्रिएटर थीं। फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पर कॉन्टेंट पोस्ट करना शुरू किया और देखते ही देखते उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ते चली गई।

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शाहरुख खान को छोड़ा पीछे

खबर लिखने तक जन्नत के इंस्टाग्राम पर 51.8 मिलियन फॉलोअर्स थे। वहीं शाहरुख खान को इंस्टाग्राम पर 49.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं।

फोर्ब्स - 30 अंडर 30

साल 2022 में जन्नत का नाम फोर्ब्स इंडिया की '30 अंडर 30' की लिस्ट में शामिल किया गया था। बता दें, वह इस वक्त कुकिंग रिएलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' में नजर आ रही हैं।

जन्नत की नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जन्नत की नेटवर्थ 250 करोड़ रुपये है। वह टीवी और फिल्मों से मिलने वाले एक्टिंग असाइनमेंट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, इंस्टाग्राम स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, YouTube से होने वाली कमाई, म्यूजिक वीडियो और कोलैबोरेशन्स से हर महीने करोड़ों कमाती हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Jannat Zubair Rahmani

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