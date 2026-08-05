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एल्विश यादव संग रिलेशनशिप की खबरों पर जन्नत जुबैर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- काफी सालों से...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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जन्नत जुबैर और एल्विश यादव का नाम काफी समय से जोड़ा जा रहा है। अब जन्नत ने एल्विश संग रिलेशन की खबरों पर अपनी बात रखी है और सच बताया है।

elvish yadav and jannat zubair
एल्विश यादव संग रिलेशनशिप की खबरों पर बोलीं जन्नत

जन्नत जुबैर कुछ दिनों पहले तक लाफ्टर शो में नजर आ रही थीं, इतना ही नहीं वह शो की विनर भी रही हैं। उनका काफी समय से एल्विश यादव के साथ नाम जोड़ा जा रहा था जो इसी शो में थे। जन्नत ने अब एल्विश संग लिंकअप की खबरों पर रिएक्ट किया है और बताया कि इन सब खबरों का सच क्या है।

एल्विश संग लिंकअप खबरों पर क्या बोलीं जन्नत

जन्नत ने आईएनएस से बात करते हुए कहा कि मैं जब दर्शकों को किसी की पेयरिंग अच्छी लगती है तो वे उन्हें हैशटैग दे देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सेट पर काफी प्रोफेशनल बिहेवियर रहता है जब काम करते हैं, लेकिन दर्शक कभी-कभी चीजें काफी आगे तक लेकर चले जाते हैं।

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जन्नत बोलीं कभी-कभी ज्यादा हो जाता है

वह बोलीं, ‘मैं इस बारे में अब और नहीं बोल सकती। मतलब ऐसा काफी सालों से हो रहा है। अगर आपको किसी के साथ देखा जाता है, आपका किसी के साथ बॉन्ड अच्छा लगता है तो आपके साथ उनका नाम जोड़कर एक हैशटैग बना दिया जाता है। लोग अक्सर उनका नाम जोड़ने लगते हैं और ये बहुत ज्यादा हो जाता है।’

जन्नत ने आगे कहा, ‘फैंस जब वीडियोज एडिट करके भेजते हैं तो अच्छा लगता है या कोई पेज उन्हें डेडिकेट करते हैं तो इससे उनका प्यार और सपोर्ट मिलता है, लेकिन ऐसे लिंकअप करना सही नहीं है।’

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जन्नत और एल्विश की कैमिस्ट्री फैंस को पसंद

बता दें कि जन्नत और एल्विश, साथ में लाफ्टर शेफ शो में नजर आ रहे हैं। दोनों हालांकि अलग-अलग पेयर में थे। लेकिन शो के दौरान दोनों का जो बॉन्ड था वो दर्शकों को खूब पसंद आया था। दोनों साथ में खूब मस्ती करते रहते हैं।

इसके अलावा दोनों म्यूजिक वीडियो में भी साथ नजर आ चुके हैं और इसी के बाद से दोनों की कैमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई थी।

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एल्विश कर रहे हैं बॉलीवुड डेब्यू

बता दें कि एल्विश अब बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं। वह टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म करने वाले हैं जिसके लिए वह काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म को रेमो डिसूजा डायरेक्ट कर रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि इसके प्रोड्यूसर विकी जैन हैं। अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है और यह उनकी बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म है जिसका नाम है वीजे फ्रेम्स। विकी भी अंकिता के साथ लाफ्टर शेफ में थे और उनकी भी एल्विश के साथ अच्छी दोस्ती है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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