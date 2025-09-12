Jannat Zubair And Elvish Yadav Poster Romantic Pictures Goes Viral On Social Media क्या फैजल शेख से ब्रेकअप के बाद बिग बॉस के विनर को डेट कर रही हैं जन्नत जुबैर, रोमांटिक तस्वीरें हुईं वायरल, Tv Hindi News - Hindustan
क्या फैजल शेख से ब्रेकअप के बाद बिग बॉस के विनर को डेट कर रही हैं जन्नत जुबैर, रोमांटिक तस्वीरें हुईं वायरल

छोटी सी उम्र में ही जन्नत ने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाना हर किसी को बस की बात नही। प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ जन्नत अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर से जन्नत अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में आई हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 05:22 PM
टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। जन्नत ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की है। छोटी सी उम्र में ही जन्नत ने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाना हर किसी को बस की बात नही। प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ जन्नत अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में जन्नत, फैजल शेख के साथ ब्रेकअप की खबरों को लेकर खूब चर्चाओं में रही थी। ऐसे में एक बार फिर से जन्नत अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में आई हैं। इस बार उनका नाम बिग बॉस के विनर के साथ जुड़ रहा है। दोनों की कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं।

क्या इनको डेट कर रही हैं जन्नत

जन्नत जुबैर का नाम इस बार फेमस यूट्यूबर और 'बिग बॉस ओटीटी' विनर एल्विश यादव के साथ सुर्खियों में आया है। दरअसल, जन्नत और एल्विश ने एक साथ की कई रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को चर्चाएं शुरु हुई हैं। इन तस्वीरों में जन्नत और एल्विश एक-दूसरे को प्यार से निहारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी फोटो में जन्नत और एल्विश कार राइड एंजॉय कर रहे हैं। दोनों की ये तस्वीर किसी हाइवे की नजर आ रही है। लुक की बात करें तो इस दौरान जन्नत ने खूबसूरत सी पिंक कलर की साड़ी पहनी है। तो एल्विश सफेद रंग का कुर्ता पहने हुए हैं। इस तस्वीर के साथ दोनों ने कैप्शन में लिखा है- 'तेरे दिल पे हक मेरा है'।

फैंस ने किए मजेदार कमेंट्स

जन्नत जुबैर और एल्विश की इन तस्वीरों को जहां कई यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं, कई को जन्नत का एल्विश के साथ होना पसंद नहीं आ रहा है। कई फैंस को जन्नत को भाभी कहकर बुला रहे हैं। यही नहीं कई यूजर्स दोनों की जोड़ी को हिट कह रहे है। एक यूजर ने जन्नत के लिए लिखा,'इस बार भी आपकी च्वाइस सही नहीं है।' एक ने कहा, 'क्या ये सच है आप डेट कर रहे हैं।' बता दें कि ज्यादातर लोगों को उनके डेटिंग का शक है। तो कई यूजर्स इसे बीटीएस तस्वीरें बता रहे हैं।

Jannat Zubair Rahmani elvish yadav

