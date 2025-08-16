श्री कृष्णा में यशोदा मैया का किरदार निभाने वाली दामिनी 33 साल बाद दिखती हैं ऐसी, पहचानना मुश्किल

रामानंद सागर की टीवी सीरीज श्री कृष्णा में यशोदा मैया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दामिनी अब इतना बदल गई हैं। उनकी इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद उन्हें पहचान पाना मुश्किल होगा।

रामानंद सागर की पॉपुलर सीरीज रामायण के बाद साल 1993 में उन्होंने भगवान कृष्ण पर भी एक टीवी शो बनाया था जिसका नाम था 'श्री कृष्णा'। रामायण की तरह ये भी टीवी का नंबर 1 शो बना और कई सालों तक ऑडियंस को एंटरटेन किया। इस शो में यशोदा मैया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दामिनी कंवल शेट्टी को तो आज तक ऑडियंस नहीं भूली है। उन्हें अक्सर नन्हें कृष्ण के साथ देखा गया। उनके चेहरे के भाव और भगवान के लिए मन में प्रेम और लीला ने अपनी अलग जगह बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं 33 सालों बाद यशोदा का किरदार निभाने वाली दामिनी अब कैसी दिखती हैं?

सालों से हैं टीवी पर एक्टिव दामिनी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत रामानंद सागर की श्री कृष्णा से ही की थी। उन्हें यशोदा मैया के किरदार में पसंद किया गया। इसके बाद परंपरा, अलिफ़ लैला, हॉरर शो, क्राइम पेट्रोल जैसे शोज में नजर आई। इसके अलावा उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर भी कई शो होस्ट किए। दामिनी टीवी पर सालों से एक्टिव हैं। उन्होंने बतौर राइटर भी काम किया। उन्होंने टीवी शो शास्त्री सिस्टर्स, लौट आओ तृषा, बानी इश्क दा कलमा, मर्यादा, छोटी बहू जैसे शो की कहानी लिखी।

सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं तस्वीरें दामिनी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती देखी गई हैं। उन्होंने शो श्री कृष्णा के की शूटिंग के दौरान की भी कई तस्वीरें शेयर की हुई हैं। दामिनी अब पहले से काफी बदल गई हैं। उनका ये मॉडर्न अवतार देखने के बाद शायद उन्हें पहचान पाना मुश्किल होगा।