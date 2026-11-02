उमर अब्दुल्ला ने बिग बॉस 20 के काजी तौकीर के बारे में कहा, मैंने अखबार में पढ़ा था कि सलमान ने…

उमर अब्दुल्ला ने बिग बॉस 20 के काजी तौकीर के बारे में कहा, मैंने अखबार में पढ़ा था कि सलमान ने…
Bigg Boss 20: काजी तौकीर इस वक्त ‘बिग बॉस 20’ में हैं। हाल ही में दिए इंटरव्यू में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनकी आवाज की तारीफ की।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ‘बिग बॉस 20’ के कंटेस्टेंट काजी तौकीर को लेकर बात की। दरअसल, हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू दिया। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वह बिग बॉस देखते हैं? इस पर उन्होंने कहा, ‘नहीं’। इसके बाद पत्रकार ने कहा, ‘आपके कश्मीर के काजी इस वक्त छाय हुए हैं।’ इस पर उमर अब्दुल्ला बोले, ‘ओह हां…तौकीर, जो इससे पहले सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीते थे।’
‘मैंने उन्हें एक दो कॉन्सर्ट्स में देखा है, काजी तौकीर को’ - उमर अब्दुल्ला
यह बातचीत शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में हुई। शुभांकर ने कहा, ‘उन्होंने अरिजीत सिंह को हराया था। इस वक्त वो बिग बॉस में छाय हुए हैं।’ इस पर उमर अब्दुल्ला बोले, ‘मैं जानता हूं। मैंने उन्हें एक दो कॉन्सर्ट्स में देखा है, काजी तौकीर को…अच्छा गाते हैं। मैंने अखबार में पढ़ा था। इस वक्त काफी झगड़े भी चल रहे हैं बिग बॉस के घर में उनकी वजह से।’
पहले हम रणजी ट्रॉफी जीते, अब हम बिग बॉस जीतेंगे - उमर अब्दुल्ला
शुभांकर ने कहा, ‘मुझे तो लगता है कि वो जीतकर भी आ जाएंगे क्योंकि इस वक्त सबसे पॉपुलर वही हैं।’ उमर अब्दुल्ला बोले, ‘गुड! पहले हम रणजी ट्रॉफी जीते, अब हम बिग बॉस जीतेंगे। पीछले दिनों मैंने पढ़ा था, सलमान खान ने उन्हें टोका था। उन्होंने किसी हाउसमेट के साथ झगड़ा किया था।’
काफी खूबसूरत आवाज है - उमर अब्दुल्ला
इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने पूछा, ‘बिग बॉस में क्या पब्लिक वोटिंग होती है।’ शुभांकर बोले, ‘हां।’ उमर अब्दुल्ला बोले, ‘चलिए मुझे उन्हें वोट करना चाहिए। काफी खूबसूरत गाते हैं। मुझे वो अच्छी तरह से याद है। वो अचानक फेम गुरुकुल जीतकर आए थे।’
काजी तौकीर के बारे में
काजी ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत स्कूल के दिनों में ही कर दी थी। वह उस समय ‘साज और आवाज’ कार्यक्रम में गाना गाते थे। इसी दौरान जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की नजर उनके हुनर पर पड़ी। ‘फेम गुरुकुल’ जीतने के बाद काजी का सोनी बीएमजी (Sony BMG) के साथ पहला एल्बम ‘ये पल’ रिलीज हुआ। इसके अलावा उन्होंने कश्मीरी, हिंदी और उर्दू भाषा में कई स्वतंत्र गाने और कवर सॉन्ग भी गाए हैं। काजी साल 2015 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म ‘फैंटम’ में भी नजर आ चुके हैं।
बिग बॉस 20 और वोटिंग ट्रेंड्स
सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ की शुरुआत 6 सितंबर 2026 को हुई थी। इस सीजन में काजी तौकीर के अलावा कनिका मान, माही विज, अरिश्फा खान, आसिफ खान, आम्रपाली दुबे, कुशल तंवर (गुल्लू) और गेमर तन्मय सिंह (स्काउटओपी) समेत कई जाने-माने चेहरे बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं। बीते दिन ‘पंचायत’ फेम आसिफ खान शो से एविक्ट हुए हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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