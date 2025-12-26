तान्या मित्तल की मिमिक्री कर फंसी जेमी लीवर, लिया सोशल मीडिया ब्रेक, बोलीं- जो हुआ…

संक्षेप: जॉनी लीवर की बेटी जेमी को आपने कई सेलेब्स की मिमिक्री करते देखा होगा और उन्हें इसमें पसंद भी किया जाता है, लेकिन हाल ही में जब उन्होंने तान्या मित्तल की मिमिक्री की तो उन्हें काफी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा।

कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट जेमी लीवर जिन्हें आपने सोशल मीडिया पर कई बार स्टार्स की मिमिक्री करते देखा होगा, उन्होंने अब सोशल मीडिया से ब्रेक लिया है। जेमी ने खुद इस बारे में पोस्ट करके बताया और कहा कि वह रेस्ट और रीसेट करना चाहती हैं क्योंकि हाल ही में किसी वजह से वह खुद का छोटा पार्ट खो चुकी हैं।

सभी आपको चियर नहीं करते जेमी ने लिखा, ‘जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं अपने काम से कितना प्यार करती हूं और कितनी सच्चाई से मैं उसे करती हूं। मैं शुक्रगुजार हूं भगवान का जिन्होंने मुझे ऐसा गिफ्ट दिया कि मैं उन्हें खुश कर पाऊं और जो मुझे प्यार मिला उसके लिए जितना थैंक्यू कहूं कम है। लेकिन इस जर्नी से मैंने एक और चीज सीखी है कि सभी आपको चियर नहीं करेंगे और ना आपके साथ हंसेंगे। हाल ही में जो हुआ उसके बाद लग रहा है कि मैंने अपना एक छोटा पार्ट खो दिया। यह रिफ्लेक्शन से आ रहा है ना कि गुस्से से।’

रेस्ट और रीसेट का टाइम ले रही हूं जेमी ने आगे लिखा, 'मैं जो करती हूं उससे मुझे प्यार है और हमेशा सबको एंटरटेन करूंगी। लेकिन अब मैं थोड़ा टाइम ले रही हूं रेस्ट और रीसेट का। अगले साल आपसे मिलूंगी। थैंक्यू आपके प्यार, प्रार्थनाएं और सपोर्ट के लिए।'

तान्या मित्तल की मिमिक्री की थी बता दें कि हाल ही में जेमी ने बिग बॉस 10 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की मिमिक्री की थी। जेमी, तान्या के जैसे एक्सप्रेशन, उनकी तरह रोती हैं। इस पर कई लोगों ने जेमी पर गुस्सा किया। कुछ ने कहा कि ये मिमिक्री से ज्यादा ट्रोलिंग हो गई।