कृष्णा श्रॉफ अफगानी MMA फाइटर को कर रहीं डेट, बोलीं- वो मेरे लिए मुंबई शिफ्ट हुआ

कृष्णा श्रॉफ अफगानी MMA फाइटर को कर रहीं डेट, बोलीं- वो मेरे लिए मुंबई शिफ्ट हुआ

संक्षेप:

द 50 के लेटेस्ट एपिसोड में कृष्णा श्रॉफ नटालिया से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती नजर आईं। उन्होंने बताया कि उनका बॉयफ्रेंड एक अफगानी एमएमए फाइटर हैं। कृष्णा ने बताया कि वो साल 2020 से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और 2021 में एक दूसरे से पहली बार मिले। 

Feb 08, 2026 07:41 am IST
द 50 के बीते एपिसोड में जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ नटालिया से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती नजर आईं। उन्होंने बताया कि साल 2020 में दोनों की पहली बार बात शुरू हुई। इसके बाद साल 2021 में वो कृष्णा से मिले। कृष्णा ने नटालिया को बताया कि उनके बॉयफ्रेंड एक अफगानी एमएमए फाइटर हैं और उन्हें वो इसलिए पसंद हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग लोग पसंद हैं। कृष्णा ने बताचीत के दौरान अपने बॉयफ्रेंड का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृष्णा के बॉयफ्रेंड का नाम अब्दुल अजीम बदख्शी है।

प्रोफेशनल एमएमए फाइटर है कृष्णा का बॉयफ्रेंड

कृष्णा ने नटालिया को बताया- वो अफगानिस्तान से है और एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर है। मुझे मजबूत आदमी पसंद हैं। उन्होंने मुझे चुनौती दी थी। मुझे अल्फा आदमी पसंद हैं। कृष्णा ने आगे बताया कि उनकी बातचीत उनके बॉयफ्रेंड से साल 2020 में हुई थी। 2021 में पहली बार दोनों की मुलाकात हुई।

2020 में शुरू हुई थी दोनों की बातचीत

कृष्णा ने कहा- हम 2020 से साथ हैं। हमने नवंबर 2020 में बात करना शुरू किया था और फिर हमारी मुलाकात मई 2021 में हुई। मिलने से पहले हमने एक 8 महीने बात की। वो अफगानिस्तान में थे। दरअसल वो बहरीन में थे। हम इंस्टाग्राम पर मिले, लेकिन जब उनका मैसेज आया तो मैं उन्हें पहले से जानती थी। मैंने उन्हें फाइट्स में देखा था। वो मेरे लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। 8 महीने की बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको आकर मिलना चाहता हूं।

पहली बार गोवा में बॉयफ्रेंड से मिली थीं कृष्णा

कृष्णा ने उनसे गोवा में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो दोनों गोवा गए।कृष्णा ने बताया कि उस वक्त वो दोनों ही लोग रिलेशनशिप नहीं तलाश रहे थे, लेकिन हम बस एक दूसरे को पसंद आ गए। कृष्णा ने कहा कि हमारी भाषा भी एक नहीं है, तो ये बहुत क्रेजी था कि कैरियर होने के बावजूद हम कनेक्ट कर पाए।

बता दें, नटालिया के साथ बातचीत में कृष्णा ने बॉयफ्रेंड का नाम नहीं लिया। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृष्णा के बॉयफ्रेंड का नाम अब्दुल अजीम बदख्शी। अब्दुल अजीम के इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट ऐसे हैं जहां आप उन्हें कृष्णा श्रॉफ और उनके परिवार के साथ देख सकते हैं।

The 50

