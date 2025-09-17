Is Sangram Singh Dating Nikita Rawal Wrestler Reacts to Rumors says I am Repeatedly Made A Soft Target संग्राम सिंह एक्ट्रेस निकिता को कर रहे हैं डेट? दिया जवाब; 'मेरे तलाक की…', Tv Hindi News - Hindustan
संग्राम सिंह एक्ट्रेस निकिता को कर रहे हैं डेट? दिया जवाब; 'मेरे तलाक की…'

भारतीय रेसलर संग्राम सिंह और पत्नी पायल रोहतगी के बीच शादी में खटपट को लेकर लंबे वक्त से खबरें आ रही हैं। हालांकि, संग्राम सिंह साफ कर चुके हैं कि ये खबरें नकली हैं। अब संग्राम सिंह का नाम एक्ट्रेस निकता रावल से जोड़ा जा रहा है। इन खबरों पर भी संग्राम सिंह ने रिएक्ट किया है।  

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 02:16 PM
भारतीय रेसलर संग्राम सिंह और उनकी पत्नी पायल रोहतगी लंबे वक्त से खबरों में हैं। कई बार दोनों की शादी में खटपट की खबरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि, दोनों इन बातों पर साथ आकर ऐसी खबरों को गलत साबित कर देते हैं। अब खबरें वायरल हो रही हैं कि रेसलर संग्राम सिंह एक्ट्रेस निकिता रावल को डेट कर रहे हैं। ऐसी खबरों पर संग्राम सिंह ने नाराजगी जताई और ऐसी खबरों को गलत बताया है। उन्होंने अपने तलाक की झूठी खबरों पर भी ध्यान दिलाया।

निकिता रावल के बारे में क्या बोले संग्राम सिंह

द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, निकिता रावल को डेट करने की खबरों को लेकर संग्राम ने कहा कि उनके और निकिता के बीच रिश्ते बिल्कुल प्रोफेशनल हैं। संग्राम ने कहा, "कुछ वक्त पहले मुझे उनके शो में बुलाया गया था, जिसमें 6 एपिसोड्स थे। मैं केवल एक बार वहां गया जज के तौर पर। उन्होंने एक रील भी बनाई थी। हम अपनी टीम के साथ तीन से चार बार मिले हैं वो भी उनके शो की वजह से। वो मुझे सर कहकर बुलाती हैं और मैं उन्हें सम्मान से जी कहकर बुलाता हूं। इसके अलावा, मैं उन्हें नहीं जानता हूं।"

अफेयर की अफवाहों पर क्या बोले संग्राम?

संग्राम ने आगे कहा, मैं सबसे हमेशा प्यार और सम्मान से बात करता हूं। लेकिन ये हैरान करने वाला है कि कैसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिना किसी वेरिफिकेशन के बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं। कम से कम एक बार मुझसे पूछ लीजिए कि ये खबर सच है या नहीं। पर्सनली, मैं ऐसी चीजों पर समय बर्बाद नहीं करता हूं। मेरा फोकस सोसाइटी के लिए काम करना और एक विरासत पीछे छोड़ना है। इस वक्त मैं दिसंबर में होने वाले एमएमए 2 मैच की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त हूं।"

संग्राम ने बताया क्या है उनका लक्ष्य?

संग्राम ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसी खबरें घूम रही हैं। उन्होंने कहा, "हाल ही में मेरे तलाक की झूठी खबरें भी आई थीं, जिनसे मैं बहुत दुखी हुआ था। ऐसा लग रहा है कि मुझे बार-बार सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। मैं केवल ये अनुरोध करूंगा कि ऐसी खबरें मेरे से बिना कंफर्म किए पब्लिश नहीं की जाएं। प्लीज मेरे काम को देखिए। बहुत जल्द मैं एक बड़ी फिल्म में नजर आनेवाला हूं। मेरा लक्ष्य है देश के लिए सकारात्मक योगदान देना। मैं किसी भी एक्ट्रेस के साथ मेरे अफेयर की खबरों का खंडन करता हूं।"

