क्या सलमान खान करते हैं अमाल मलिक को फेवर? जीशान कादरी बोले-जब वह आते थे तो...

जीशान कादरी जो अब बिग बॉस के घर से बाहर आ गए हैं। उनसे पूछा गया कि क्या सलमान खान, अमाल मलिक को ज्यादा सपोर्ट करते हैं या उन्हें फेवर करते हैं तो जानें जीशान ने क्या कहा।

बिग बॉस 19 से हाल ही में जीशान कादरी का सफर खत्म हुआ है। वह शो से बाहर आ गए हैं। शो से बाहर आने के बाद उनसे सबसे चर्चिट टॉपिक पर सवाल किया गया और वो ये कि क्या सलमान खान, अमाल मलिक को फेवर करते हैं। इस पर जीशान ने अपनी राय शेयर की है। उन्होंने आगे शो और अपनी जर्नी को लेकर भी बात की।

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए जीशान ने कहा, ‘बिग बॉस एक इमोशनल जंग है। किसी को नहीं पता कब गेम किस मोड़ पर आ जाए। अगर कभी किसी कंटेस्टेंट को लगता है कि कुछ अनफेयर हो रहा है, तो वो एक्सपीरियंस का पार्ट है। इसका मतलब यह नहीं कि शो भेदभाव कर रहा है।’

अमाल को लेकर क्या बोले जीशान ने आगे कहा, 'आप लोगों ने देखा नहीं कि अमाल की क्लास लगती थी। जब सलमान सर आते थे तो वह अमाल को काफी डांटते थे, लेकिन शायद ज्यादा ऑनएयर दिखा नहीं। अमाल के आंसू निकल जाते थे। इसके बारे में किसी ने कभी नहीं कहा। क्या अभिषेक की भी गलती थी? बाहर, एक कहानी बन गई है कि यह किसी तरह का 'बदमाश गैंग' है।'

जीशान ने आगे फैंस और उनके ओपीनियंस पर सवाल किया और कहा, 'मैं उस गैंग का लीडर था। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि मैंने किसको बुली किया, यहां तक कि ग्रुप में भी। यहां तक की दूसरे ग्रुप वाले भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अभिषेक से अशनूर तक, मुझे नॉमिनेट करने के 2 दिन बाद ही उन्हें बुरा लगने लगा था।'

इस बात का है अफसोस शो में अपने एक्सपीरियंस को लेकर जीशान ने कहा, ‘यहां तक कि सलमान भाई ने भी कहा कि मैं ही एक कंटेस्टेंट हूं जो सही वजह के लिए आवाज उठाता है। जीशान ने कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वह अपने साथ के बाकी कंटेस्टेंट्स का असली चेहरा नहीं देख पाए। अगर वह देख पाते तो कुछ अलग गेम खेलते।’