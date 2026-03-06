Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अनुपमा की लाइफ में होगी किसी खास की एंट्री? यह हीरो होंगे शो में शामिल?

Mar 06, 2026 06:24 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अनुपमा शो को लेकर काफी समय से खबर आ रही हैं कि शो में लीप आएगा। अब खबर आ रही है कि शो में एक नए शख्स की एंट्री होने वाली है।

अनुपमा की लाइफ में होगी किसी खास की एंट्री? यह हीरो होंगे शो में शामिल?

अनुपमा टीवी सीरियल काफी समय से हिट रहा है। इसको अच्छी टीआरपी मिलती रही है। बीच-बीच में शो में कई ट्विस्ट्स और टर्न आते रहते हैं। अब एक बार फिर से नया अपडेट सामने आया है। शो के मेकर्स ने एक नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें एक आदमी बीच पर चलता दिखाई दे रहा है।

नया प्रोमो देख फैंस में हलचल

इस प्रोमो को शेयर कर मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है कि एक अलग सी हवा में शुरू होने वाली है एक नई पहचान। मिलिए एक नए चेहरे से। इस नए प्रोमो से साफ पता चल रहा है कि शो में नए कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। साथ ही, स्टोरी में भी नयापन आ सकता है। प्रोमो में जिस शख्स को दिखाया गया है, वह सचिन त्यागी है।

ये रिश्ता क्या कहलाता है के फेवरेट चेहरे

सचिन पहले स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में मनीष गोयनका का रोल निभा चुके हैं, जिसमें उन्हें फैंस का खूब प्यार मिला था। इस शो के अलावा वह सचिन स्वारागिनी, वो तो है अलबेला जैसे पॉपुलर और हिट शो में भी दिख चुके हैं। अब वह अनुपमा में एंट्री लेने वाले हैं।

ये भी पढ़ें:अनुपमा और नागिन 7 को पछाड़, नंबर 1 की सीट पर बैठा यह शो, जानें टॉप 10 के नंबर

क्या सचिन होंगे अनुपमा के लव इंट्रेस्ट

माना जा रहा है कि वह अनुपमा के नए लवर के रूप में शो में आएंगे। यह बदलाव 10 मार्च से शो में दिखाई देगा। शो में एक साल का लीप दिखेगा। इसके जरिए से शो के स्टोरी लाइन में बदलाव होगा। वहीं, लोकेशन गोवा की होगी, जहां पर प्रोमो सचिन की एंट्री दिखाई गई है।

लीप के बाद आएंगे बड़े बदलाव

लीप के बाद प्रार्थना की मौत हो जाएगी, जिससे पूरा परिवार सदमे में होगा। इसके जरिए शीर्षा तिवारी का कैरेक्टर भी शो से खत्म हो सकता है।

लोगों के रिएक्शन

नया प्रोमो देखकर अनुपमा के फैंस काफी उत्साहित हैं। एक यूजर ने लिखा कि क्या यह नया अनुज है। एक और ने लिखा कि सचिन काफी अच्छे एक्टर हैं। उम्मीद है कि कुछ नया और शानदार होगा। एक और फैन ने कहा कि आखिरकार एक नया एक्टर शो ज्वाइन कर रहा है।

ये भी पढ़ें:Anupamaa: प्रेम पर नजर रखती है प्रेरणा, अनुपमा काे नहीं आने देती है अपने पास

खैर फैंस अब सचिन की एंट्री के लिए काफी एक्साइटेड हैं और देखना चाहते हैं कि क्या उनके आने से स्टोरी में बदलाव आएंगे और अगर वह अनुपमा का लव इंट्रेस्ट बनेंगे तो दोनों की जोड़ी कैसी लगती है और क्या इनकी जोड़ी, अनुपमा और अनुज की जोड़ी जैसा दर्शकों का दिल जीत पाएगी।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Anupama Anupamaa Rupali Ganguly

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।